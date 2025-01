O lucro líquido da Wipro no terceiro trimestre aumenta 24,4%, para 3.354 milhões de rupias; A empresa modifica sua política de alocação de capital.

A política de alocação de capital foi revista para aumentar o rácio de pagamento de 45-50% para 70% ou mais do lucro líquido acumulado num período de bloco de três anos, de acordo com o comunicado da empresa. Arquivo | Crédito da foto: Reuters

A empresa de serviços de TI Wipro relatou na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) um aumento anual de 24,4% em seu lucro líquido consolidado para o trimestre encerrado em dezembro em cerca de 3.354 milhões de rupias.

A grande empresa de tecnologia com sede em Bengaluru viu sua receita operacional aumentar 0,5%, para cerca de 22.319 milhões de rupias.

Para o próximo trimestre de março, a Wipro prevê receitas de negócios de serviços de TI na faixa de US$ 2.602 milhões a US$ 2.655 milhões, o que se traduz em uma orientação sequencial de um declínio de crescimento de 1% a 1%, de acordo com um documento regulatório.

Declarou um dividendo provisório de Rs 6 por ação/ADS. O conselho da Wipro aprovou uma política revisada de alocação de capital que aumenta o índice de pagamento comprometido para 70% ou mais em um bloco de três anos.

A política de alocação de capital foi revista para aumentar o rácio de pagamento de 45-50% para 70% ou mais do lucro líquido acumulado num período de bloco de três anos, de acordo com o comunicado da empresa.

Srini Pallia, CEO e CEO, disse que a forte execução trimestral ajudou a empresa a superar o limite superior da orientação de receita em um trimestre sazonalmente fraco.

“Também atingimos as nossas margens mais elevadas nos últimos três anos, à medida que continuamos a investir no nosso pessoal”, disse Pallia no comunicado.

A Wipro fechou 17 grandes negócios no valor total de US$ 1 bilhão.

De acordo com o scorecard do terceiro trimestre da Wipro, os lucros atribuíveis aos acionistas da empresa aumentaram 24,4% ano a ano, para 3.353,8 milhões de rupias no trimestre encerrado em dezembro de 2024.

“Estamos avançando constantemente e investindo de forma decisiva para orientar nossos clientes em direção a um futuro impulsionado pela IA”, disse o CEO.

Aparna Iyer, diretora financeira, disse que a empresa expandiu as margens pelo quarto trimestre consecutivo, permitindo-lhe atingir a meta de margem anteriormente definida de 17,5%.

“Temos o prazer de partilhar que o conselho aprovou a nossa política revista de alocação de capital que aumenta a percentagem de pagamento comprometida para 70% ou mais ao longo de um bloco de 3 anos. Além disso, o conselho também declarou um dividendo provisório de Rs 6 por ação”, disse Iyer.