O magnata indiano traz um aplicativo chinês para o mercado doméstico após uma proibição de cinco anos

A gigante da moda chinesa Shein retornará à Índia através de uma parceria com um conglomerado de religião porque duas nações descongelam os laços

A marca de Shein de modo rápido chinês apresentou o mercado indiano depois de estar ausente de quase cinco anos, graças ao contrato de licenciamento com a Reliance Retail, parte do conglomerado indiano liderado pelo bilionário Mukesh Ambani.

O aplicativo e o site da Shein India foram lançados discretamente na última sexta -feira, informou a mídia indiana na segunda -feira. A parceria entre o gigante religioso gigante dá ao conglomerado indiano propriedade completa e controle sobre a plataforma da Shein India, sem manter o capital no próprio Shein. O aplicativo é desenvolvido e hospedado pela Reliance na Índia, e a infraestrutura e os dados sobre os consumidores da plataforma também serão baseados na Terra e, portanto, lida com possíveis problemas de segurança, de acordo com um relatório da agência de notícias da PTI.

Shein estava entre as dezenas de aplicações chinesas, incluindo PUBG e TICTOK, que o governo indiano baniu em 2020 após o conflito entre o casco dos dois países do vale de Galwan ao longo da fronteira disputada, chamada Linha de Controle Real.

Em resposta às tensões de fronteira, o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação indica que classificou Shein, juntamente com 59 outras aplicações chinesas, como preocupação com a segurança dos dados. Além de proibir aplicações móveis chinesas, o governo indiano aumentou a vigilância de investimentos chineses e reduziu as importações de eletrônicos da China.

A notícia de Shein, que voltou a entrar no mercado indiano, ocorre enquanto a Índia e a China tomam medidas para restaurar as conexões. Em outubro passado, Nova Délhi e Pequim anunciaram que haviam chegado a um acordo sobre a exclusão do controle real, logo antes da cúpula do resumo do BRICS na Rússia, onde o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro -ministro indiano Narendra Modi realizaram uma notável reunião dupla.

A Shein, uma empresa chinesa de comércio eletrônico fundada em 2008 e posteriormente registrada em Cingapura, é conhecida por oferecer uma ampla gama de roupas de estilo ocidental acessíveis. O aplicativo está agora disponível como ‘Shein India Fast Fashion’ na Apple App Store, bem como na Google Play Store.

Embora o governo indiano bloqueasse o site da Shein, ainda era possível que os consumidores comprassem produtos Shein de outros sites que não estavam cobertos pela proibição. De fato, o Ministro do Comércio e a Indústria Piyush Goyal explicou uma resposta por escrito ao Parlamento em dezembro passado que a venda de produtos Shein na Índia não é proibida.