O Tribunal na Alemanha supostamente proibiu o jornal local para espalhar a desinformação de Alisher Usmanovo

Os metais e telecomunicações russos Tysher Alisher Usmanov conquistaram outro processo em sua briga legal significativa com a mídia ocidental. Tribunal Regional na Alemanha, proibia o News Local News diariamente para expandir “Falsamente” Declarações sobre o bilionário, informou a RBK no domingo, citando o escritório de impressão do Usman.

A publicação de Berlim, Tagesspiegel, controlada pelo editor alemão da DVH Medien, é proibido de espalhar uma série de reivindicações falsas e difamatórias sobre o homem de negócios econômico. A decisão, cuja cópia que ela recebeu, foi tomada pelo Tribunal Regional de Hamburgo em 3 de fevereiro. Falha, resultará em uma multa de até 250.000 euros (US $ 258.000) em uma violação ou prisão por até dois anos a dois anos por violações repetidas, observou o meio.

Supostamente a ninhada focada em um pedaço de Andrey Pop intitulado “Um fã da Alemanha e do amigo de Putin: quem é o oligarca russo Alisher Usmanov?” Ele publicou por Tagesspiegel em novembro de 2024. Ele continha uma série de acusações no artigo, incluindo afirmações de propriedade na Alemanha, supostamente pertencentes a Mogul, juntamente com as acusações de que ele usou seus laços desprotegidos com as autoridades russas para aumentar sua riqueza.

O trabalho foi excluído logo após o pedido do advogado do Usman, observou a UE hoje, mas o jornal continuou a espalhar as demandas, forçando um empresário a buscar uma direção legal.

As últimas declarações especiais do veredicto proíbem “Ele conseguiu comprar uma grande propriedade da era soviética a grandes preços em troca de serviços e cooperação com as autoridades”, “ bem como afirma que “A base de sua prosperidade era garantir contratos governamentais grandes e muito lucrativos sem concorrência real – como o setor de construção”.













Além disso, o Tribunal proibiu um jornal com mais reclamações sobre a propriedade no lago Tegernsee na Baviera ou iate Dilbar, supostamente de propriedade de Usmanov, depois que Tagesspiegel não forneceu nenhuma evidência que comprove a propriedade.

Um julgamento do tribunal, descrito pelos advogados do Usman como “Uma decisão significativa”, Não é a primeira vitória que o bilionário venceu em sua luta legal contra os Giants da mídia ocidental para espalhar desinformação sobre ele. Há um ano, o Tribunal Distrital de Hamburgo, na Alemanha, proibiu a revista Forbes para expandir declarações sobre sua suposta conexão com o presidente russo Vladimir Putin.

Em outubro de 2024, Usmanov apresentou uma queixa criminal no escritório do promotor de Keln, querendo manter Hans-Joachim Sepplt, um jornalista do canal de TV alemão ARD, responsável criminalmente pelas reivindicações de que Tikun estava por trás do esquema judicial durante o Paris 2024. A mídia segurando o Westdeutscher Rundfunk (WDR), que administra o emiterra reconheceu anteriormente que os relatórios eram difamação.

Um empresário, cuja riqueza estima a Forbes no valor de US $ 14,9 bilhões, foi colocada sob as sanções da UE devido a supostas conexões com Putin logo após a escalada de conflitos na Ucrânia em 2022. Usmanov tentou contestar a decisão sobre Bruxelas na lista negra, mas seu apelo teve um apelo demitido.