O maior da Índia aero que começará hoje em Bengaluru

Na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025), pelos próximos cinco dias, o som e a vista dos aviões militares abalarão os céus de Bengaluru, enquanto a Índia aero começará na Estação da Força Aérea de Yelahanka aqui.

A 15ª edição do The Bienal Air Show será inaugurada pelo Ministro da Defesa, Rajnath Singh, na presença do primeiro -ministro de Karnataka, Siddaramaiah.

Os três primeiros dias são dedicados aos visitantes de negócios, enquanto os últimos dois dias estão abertos ao público em geral.

O evento de cinco dias inclui o conclave dos Ministros da Defesa, a mesa redonda do CEO, o evento inicial IDEX, as exposições aéreas, uma grande área de exposição que inclui o Pavilhão da Índia e uma feira comercial de empresas aeroespaciais.

A Aero Índia, que é o maior show aéreo da Ásia, será organizada em uma área total de mais de 42.000 metros quadrados. e com a participação confirmada de mais de 900 expositores, incluindo 150 empresas estrangeiras.

Na última edição do show em 2023, houve 809 expositores, empresas, investidores, novas empresas e MSME, e mais de sete visitantes de lakh participaram do evento.

Os organizadores disseram que este será o maior aero indiano até o momento.

Entre as aeronaves que serão exibidas estão os aviões de combate de quinta geração da Rússia, o SU-57 e o F-35 dos EUA, o KC-135 Stratotanker, o B-1B Lancer e o avião de transporte de várias missões KC-390 Millennium do Brasil.

Enquanto o SU-57 estreará no Aero Índia, esta será a segunda saída para o F-35 no show. No entanto, ainda não há clareza se o F-35 fizesse parte da tela voadora.

“Pela primeira vez na história, a Aero India 2025 testemunhará a participação de dois dos aeronaves de combate de quinta geração mais avançadas do mundo: o Russo Su-57 e o American F-35 Lightning II. Ele marca um marco na colaboração de defesa global e avanço tecnológico, oferecendo aos entusiastas da aviação e especialistas em defesa uma perspectiva incomparável para testemunhar esses aviões de combate mais recente “, disse o Ministério da Defesa.

Entre os aviões indianos e os helicópteros que participarão do show estão o plano de combate leve (LCA) Tejas, HJT 36, Hindustan Turbo Trainer (HTT-40) e Helicóptero da Utilitário de Luz (LUH), entre outros.

Um guerreiro de engenharia funcional em grande escala do Sistema de Equipe Aérea de Equipes (CATS) desenvolvido pela Hindustan Aeronautics Limited também será exibido pela primeira vez junto com um modelo de escala completa de aeronaves de combate médio médio -tamanho avançado da Índia (AMCA (AMCA ).

Entre as equipes de exposições acrobáticas, apenas a equipe acrobática de Surya Kiran (skat) de nove aeronaves (skat) participará do show aéreo. A equipe de exposições de helicóptero de Sarang da Força Aérea Indiana, que mostrou suas habilidades de treinamento de abordagens no programa durante as últimas duas décadas, provavelmente não participará desta vez devido à base do helicóptero de Alh Dhruv.