O mais popular: a corrida pode tornar a pele facial rapidamente antiga para lugares interativos de entretenimento agora está presente no Yakarta Shopping Center

A corrida é conhecida há muito tempo como um esporte saudável. Além de tornar o coração forte e em forma, a corrida também é um exercício de pilar muitas pessoas para manter o peso. Mas ultimamente a emoção que correr demais torna a pele velha rapidamente e a pele se solta.

Várias notícias se tornaram questões de tendência ao longo do dia. A seguir, estão os 4 artigos de notícias mais populares sobre a edição do Viva Channel of Lifestyle no domingo, 16 de fevereiro de 2025.

Você costuma executar que a pele facial é rapidamente antiga e cair? Esta é uma explicação especializada



No entanto, recentemente o problema parecia correr com muita frequência, especialmente longas distâncias, ele pode até tornar o rosto mais velho e a queda mais rápida. É verdade?

Previsão do Zodiac Domingo, 16 de fevereiro de 2025: Libra Lost Control, Capricórnio é cuidadoso com o El Fina Financial

A previsão do zodíaco no domingo, 16 de fevereiro de 2025, é uma penalidade de falha. Isso ocorre porque existem muitas previsões que podem ajudá -lo a descobrir o que acontecerá hoje a partir de questões financeiras, romance, relacionamentos entre colegas, saúde etc.

Ouça música sem interrupção ao correr ou andar de bicicleta

 Sports Illustration enquanto ouve música

Nesta era moderna, a necessidade de um estilo de vida saudável está aumentando. Muitas pessoas começam a se exercitar regularmente, tanta corrida, ciclismo, para outro treinamento físico. No entanto, não alguns que querem desfrutar de música quando as atividades físicas aumentam o entusiasmo e melhoram seu desempenho.

Os lugares interativos de entretenimento agora estão presentes no Yakarta Shopping Center, pronto para ser um dos favoritos de todas as idades

 Jogo Bermain Vaca Arena Moo Vaca

A famosa Rede de Arcade de Cingapura, Cow Play Cow Moo (CPCM), expandiu sua presença na Indonésia novamente, abrindo a terceira saída no Mall of Indonésia, Kelapa Gading, North Yakarta. O grande evento de inauguração que foi realizado recentemente marcou uma etapa de expansão adicional depois de anteriormente no Center Shopping do Carstensz Mall, Serpong e Pluit Village, Plit.

