O mais rico do mundo perde US $ 100 bilhões por dia – Bloomberg

O aumento da assistente chinesa Deepseek AI enviou ações da Western Tech Company

500 das melhores pessoas do mundo na segunda -feira perderam um total de US $ 108 bilhões em riqueza no meio de uma venda sob a orientação de técnicos, associados aos chineses AI AP Deepsek, de acordo com os orçamentos da Bloomberg. Os ganhos do portfólio tecnológico de um bilionário como o co-fundador da Nvidia Jensen Huang e Larry Ellison, da Oracle, cuja riqueza está relacionada à IA, são generalizados.

A ASA assistente da ASA, da Deepseek, publicada na semana passada, cresceu em popularidade dentro de alguns dias e ultrapassou o US OpenAi Chatgpt como o mais popular programa da App App Store no fim de semana. O sucesso do aplicativo, no entanto, causou preocupação entre os participantes do mercado sobre a dominação tecnológica dos EUA, pois a empresa alegou que criou seu mais recente modelo de IA para uma fração de produtos semelhantes pelos concorrentes dos EUA. A popularidade das startups na segunda -feira enviou ondas de choque através de compartilhamentos tecnológicos globais, e é por isso que muitos deles caíram. NASDAQ O índice composto caiu 3,1%e S&P 500 em 1,5%.

A Nvidia perdeu 17%, aproximadamente US $ 600 bilhões em valores e deu seu título como a empresa de Apple mais respeitada do mundo, fazendo com que a riqueza de Huang reduza seus 20,1 bilhões de dólares, que é 20% queda, de acordo com o índice Bloomberg Mellaires. As ações da Oracle caíram cerca de 14%, e é por isso que Ellison perdeu US $ 22,6 bilhões, ou 12% de sua riqueza. Michael Dell, da Dell, viu sua riqueza reduzida em US $ 13 bilhões, e o co-fundador da Binance, Changpeng Zhao, perdeu US $ 12,1 bilhões.













Alguns grandes nomes da indústria tecnológica, no entanto, evitaram a venda intacta. O valor líquido da Meta Mark Zuckerberg aumentou US $ 4,3 bilhões na segunda -feira na segunda -feira. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, tem sido riqueza de cerca de US $ 600 milhões.

Os analistas acreditam que o avanço da Deepseek ameaça a narrativa dos EUA de que a inovação da IA ​​precisa de um enorme influxo de capital. Alguns deles observam, no entanto, que o motivo da Deepsek não confiava em um grande investimento é que as empresas chinesas têm acesso limitado a chips avançados devido ao controle de exportação dos EUA. No mês passado, a empresa anunciou que foi usada pelos chips Nvidia H800 – que não estão sujeitos a limitações – para treinar seu mais recente modelo de IA e gastaram menos de US $ 6 milhões no processo, enquanto bilhões de empresas dos EUA gastam bilhões em similares soluções.

Comentando o sucesso do aplicativo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que deve ser considerado como “Call de alerta” Para nós, Titan Titãs, que os incentivou a rir mais economicamente modelos de IA.

“A publicação da AI Deepseek da empresa chinesa deve ser um apelo acordado para a nossa indústria de que precisamos ser um foco a laser em vencer para vencer … então, em vez de gastar bilhões e bilhões, você gastará menos e espera que o mesmo os resultados alcançarão o mesmo “quem ,, Trump disse a repórteres na segunda -feira.

