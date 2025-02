O Manchester United perdeu para o Tottenham Hotspur, Ruben Amorim foi demitido?

Yakarta, vivo -ManChester United apresentou novamente maus resultados na Liga Inglesa 2024-2025. Venha na sede do Tottenham Hotspur na segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 da manhã, os Red Devils devem reconhecer a superioridade do anfitrião com uma pontuação fina de 0-1.

O objetivo único de James Maddison aos 13 minutos foi o determinante da vitória dos Spurs, enquanto as tendências negativas do Manchester United se estendiam sob os cuidados de Ruben Amorim.

Manchester United entrou em colapso na classificação da Liga Inglesa

Como resultado dessa derrota, a posição do Manchester United na classificação é cada vez mais preocupante. Atualmente, eles ocupam a 15ª posição com 29 pontos.

A situação é cada vez mais precária, porque há apenas 12 pontos à frente da cidade de Ipswich na zona de descida. Se esse mau desempenho continuar, não é impossível para o Manchester United ser arrastado para a competição da zona de degradação.

 Manchester United Ruben Amorim Gerente Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Além disso, a oportunidade de aparecer na Liga dos Campeões na próxima temporada é mais fina. O Manchester United 15 pontos atrás do Manchester City, que ocupa o quarto lugar, o prazo para se qualificar automaticamente para a Liga dos Campeões de 2025-2026.

Com o restante das partidas existentes, é necessário um milagre para que os Red Devils subam e se recuperem.

Más desempenho na era Ruben Amorim

Desde que ele foi nomeado treinador em novembro de 2024, Ruben Amorim não conseguiu trazer mudanças significativas para o Manchester United. Dos 14 jogos que ele liderou na Premier League, o time só conseguiu ganhar quatro vitórias, dois empates e oito derrotas. Esta nota está longe de ser o padrão de clube de maior sucesso na Premier League.

O baixo desempenho da equipe fez com que muitas partes comecem a duvidar do futuro de Amorim no Manchester United. No entanto, o treinador enfatizou que ele não estava preocupado com a possibilidade de demissão. Ele pensa mais sobre a posição da equipe na classificação.

“Não estou preocupado (demitido)”, disse Ruben Amorim quando perguntado sobre seu destino, como ele cita BBC Segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

“Eu odeio derrotar e isso é um momento ruim. A posição na classificação é minha preocupação, não meu futuro”, continuou ele.

Além disso, o Manchester United enfrentará desafios severos quando viajarem para a sede do Everton no sábado, 22 de fevereiro de 2025 da noite.

Atualmente, o Everton está sob um desempenho impressionante desde que foi tratado por David Moyes, que é ex -treinador do Manchester United. Em sete jogos sob Moyes, O caramelo Ele conquistou quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas.