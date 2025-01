O marido de Denise Richards, Aaron Phypers, processado por suposta fraude: relatórios

Aaron Phypers, Denise Richards‘, enfrenta uma ação judicial movida por Rupert Perry, acusando-o de fraude e quebra de contrato. O processo está relacionado ao tratamento que a Phypers forneceu em seu centro de bem-estar à falecida esposa de Perry, que morreu em 2024.

Aqui está o que sabemos sobre o processo e as acusações contra o marido de Denise Richards, Phypers.

Aaron Phypers processado por suposta fraude

Aaron Phypers, marido da atriz Denise Richards, enfrenta um processo por suposta fraude e quebra de contrato vocal.

A ação, movida por Rupert Perry em 13 de novembro de 2024, acusa Phypers de violar um acordo verbal relativo ao tratamento em seu centro de bem-estar, Quantum 360, em Malibu. A esposa de Perry, Elina Katsioula-Beall, recebeu tratamento de câncer no centro em 2023. Ela morreu em maio de 2024.

O processo afirma que Katsioula-Beall, diagnosticado com sarcoma em 2019, procurou tratamento com células-tronco nas instalações da Phypers. Perry afirma que Phypers prometeu que o tratamento “curaria ou pelo menos melhoraria a condição (de Katsioula-Beall)” e teve uma taxa de sucesso de 98%. A Phypers também prometeu um reembolso de 50% dos US$ 126 mil caso o tratamento falhasse. (através PESSOAS)

Katsioula-Beall recebeu tratamento entre julho e setembro de 2023. Em dezembro, seus tumores haviam aumentado 25%. Perry afirma que quando solicitou um reembolso de US$ 63.000, a Phypers ignorou o pedido e sugeriu tratamento adicional. Os pedidos de reembolso subsequentes em fevereiro, março e abril de 2024 também foram ignorados. Durante um telefonema em 28 de junho de 2024, Phypers supostamente reconheceu a dívida, mas deu desculpas para não pagar.

Perry argumenta que as ações de Phypers foram “intencionais, deliberadas e realizadas com o propósito de privar o demandante de propriedade e/ou direitos legais” e solicita um julgamento com júri. A Phypers ainda não respondeu ao processo e não está claro se seu centro de bem-estar ainda está em operação.

O centro de bem-estar da Phypers, Quantum 360, já atraiu atenção por sua abordagem não convencional aos tratamentos de saúde. Ela discutiu seus métodos em um episódio de 2020 de The Real Housewives of Beverly Hills, afirmando: “Tudo o que você aprendeu sobre como as doenças são processadas e como essas coisas funcionam não é verdade.”

Ele explicou ainda sua perspectiva sobre o câncer, afirmando: “Foi o seu melhor amigo que te protegeu de alguma coisa… vou provar isso o dia todo.”