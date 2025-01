O mau tempo na Ligúria e na Toscana: a parede cai em Gênova e inundações em Florença. O rio Lamone excede o limiar vermelho

Lã forte de mau tempo na Ligúria e na Toscana.

Os bombeiros trabalham no colapso do muro de contenção que caiu através de Dei 5 Santi em Gênova. Os homens chutam para eliminar a presença de pessoas sob os detritos. Há também uma escavadeira no local para remover a terra mais rapidamente na estrada.

O alerta vermelho na Ligúria Levante parece acabar com o mau tempo que investiu a Ligúria à noite.

Agência ANSA Agência ANSA Más clima na Itália, chuva e chuveiros também no início de fevereiro – Notícias – Ansa.it Ciclone enorme nas Ilhas Britânicas envia corpos nublados e chuva para a Itália. Lorenzo Ceati, meteorologista do site www.ilmeteo.it, confirma que o portão do Atlântico está bem aberto e, do oeste, a chuva contínua chega. (Tratar)

Em Chiavari, houve mais dificuldade com a inundação de Entella (mais tarde retornou) e em um deslizamento de terra em Valfontanabuon, para o qual os bombeiros fizeram quatro famílias por razões de segurança. Durante a noite, inúmeras intervenções de bombeiros Gênova e Rapallo para ventos fortes, deslizamentos de terra caíram árvores.

O alerta vermelho de Tigullio terminará às 14:00, alerta laranja de Gênova às 8h.

O nível do rio Entella desceu, que mantinha um homem de proteção civil e moradores de áreas próximas ao curso de água, especialmente na área de Foece na fibrilação. Agora, a tempestade está preocupada com a saída regular dos fluxos de água de Entella e Petronio em Riva Trigoso. Quatro pessoas mais velhas se movem durante a noite de Orera poderão retornar à casa com uma diminuição nos deslizamentos de terra.

Esta manhã, um deslizamento de terra caiu no statale de 35 GI, em Leguste Levante, quebrou as grades da grade e surpreendeu o carro que passou. Aconteceu logo após as 5. No local, os bombeiros e 118 que salvaram a pessoa ferida. O homem foi liderado em um código amarelo em San Martino em Gênova. Anas fechou a seção estadual de estrada e chamou o A7 como uma alternativa.

Agência ANSA Agência ANSA O guindaste cai na varanda do edifício em Roma, sem ferimentos – notícias – Ansa.it Colapso de um sólido canteiro de obras do canteiro de obras na área de condomínio na construção em Roma. Aconteceu por via via Giana Anguissola, na área de Tor Marancia. No local de um bombeiro e polícia local. (Tratar)

Lã forte de mau tempo também na Toscanaonde foram emitidos alertas de laranja para as áreas do norte. Bomba de água em Florença. Chuva e vento forte esta manhã com consequências nas estradas da cidade. A Polícia Municipal está ocorrendo para a inundação de estradas em várias áreas da cidade, de Oltrane a Galluzzo, nos subcracas e também em alguns galhos caídos.

Para inundações em Florença, as linhas T1 e T2 também pararam. Problemas também em Florence-Pílivorno, onde há transbordamentos entre a interseção da Ginestra Fiorentina e a placa no signa na direção de Florença com operação retardada. Na província, estava fechado para percorrer algumas estradas de Vaglie, enquanto o governo pediu para evitar movimentos desnecessários. Cerca de vinte ruas são completamente inundadas na cidade.

“Cuidado em movimento e dirigindo”. E’ Apelar ao prefeito de X Florence Sara Funaro. “A forte súbita interferência é influenciada por Florença e pela cidade metropolitana. Várias passagens inferiores e estradas são influenciadas por uma inundação. A situação está sob controle e melhoria ”, acrescenta o prefeito.

As armas ou motoristas de carruagem de Florença são presididos por estábulos com seus cavalos nas fazendas, porque o nível de acumulação de Macante aumenta, um canal artificial que retira a água da chuva do centro histórico de Arna e flui para limites do parque a longas distâncias. A água também está subindo porque suas histórias não receberão mais as passagens. No momento, os cavalos estão bem, mas seus proprietários estão preocupados e pediram ajuda.

Na província de Florença Rio Bisenzio Ele excedeu o primeiro limiar de referência ao hidrômetro de San Piero em Ponti, com uma lenta redução na tendência durante a manhã. A situação é monitorada pelas salas operacionais da proteção civil da cidade metropolitana e, no momento, não causa preocupações. A fila de tempo está atualmente em trânsito e alguns problemas críticos são registrados para inundações, detritos e Ramaglie na estrada. Também informou da cidade metropolitana que havia interrupções de estradas ao longo do SR 302 Polcanto, na vila de Borgo San Lorenzo e Bolonhese, no Fontebona, na vila de Vaglia devido a inundações e deslizamentos de terra. Há uma intervenção de bombeiros para a presença de detritos na estrada. Não há situações perigosas para as pessoas da equipe do país.

Em Mulazzo (Massa Carrara), a região diz que em 24 horas mais de 216 milímetros de chuva. Aumenta ao longo do leilão do rio Magra contido no primeiro nível da guarda e já está diminuindo em uma ponte fina. Bagnone está no primeiro nível, atualmente os outros rios estão no nível de referência, mas permanecem ouvindo e assistindo pelas próximas horas. A interrupção se move em direção às áreas internas, nas próximas horas, são esperadas fenômenos menos difundidos e intensos.

Vai Aviso do clima de Gialla na Toscana até 6 de janeiro a 6 de janeiro. Quanto às tempestades, o aviso é estendido a toda a costa da Toscana até 7 no mesmo dia. Sabe -se que a proteção civil regional é conhecida.

Aviso em Emilia Romagne, preocupações sobre o rio Lamone atrás do limiar vermelho. Avisos vermelhos, em Emilia-Romagna, para ventos fortes nas alturas de Romagna e Bolonhesa. Para organizá -lo, Arpae e proteção civil regional, que também emitiram um aviso de laranja, sempre para ventos fortes, na planície de Hill e Romagna, no nível de Bolonha, Ferrara e Ravenna, Montanhas Parmesão, Reggio Emilia e Modenês e Piacenza e Parma . Os alertas de laranja foram novamente ordenados sobre a situação dos rios nas colinas de Romagna, Parma, Reggiane e Modenes; Sobre Piacenzo e Parma e Reggio Emilia, Bolonhesa, Parma e Piacenza Plain. Amarelo nas partes restantes do território regional. Isso é explicado em detalhes na disposição, na segunda parte das vinte tempestades do sudoeste de hoje – entre 89 e 102 quilômetros por hora – ao longo da zona central -leste de Apenno e até a zona pedacólica, com possíveis impactos de intensidade mais alta na intensidade no áreas de cume. Em relevos ocidentais, colinas centrais e áreas centrais – a planície oriental há ventos de tempestades fortes – entre 75 e 88 quilômetros por hora, enquanto em outras planícies e as colinas mais graves são ventos pequenos tempestades, incluindo 62 e 74 quilômetros, incluindo 62 e 74 quilômetros por hora.

“Grande preocupação, solidariedade com administradores locais que estão em vigor. O COR é convocado e ativo para verificar. Se precisávamos de outro estímulo, os eventos contínuos que afetam todo o território só podem nos ajudar a melhorar ”. O Presidente da região Emilia-Romagna Michele de Pascale No limite da Assembléia Legislativa em Bolonha, ele comentou uma nova onda de mau tempo e, em particular, a notícia de que o Red Lamone excedeu o limiar de aviso vermelho em Marradi, Florença.

Fortes rajadas de vento Bolonha e suas províncias estão em execução. Em Ozzano, municípios da cidade metropolitana, O vento descobriu o telhado da piscina da cidade: Todas as pessoas que estavam lá dentro foram evacuadas e ninguém se machucou. A estrutura está fechada.

“Slevento para aqueles que estavam lá dentro vieram cobertura de uma só vez e“ pousaram ”entre o jardim e o estacionamento. Felizmente Ninguém se feriu. Danos importantes à estrutura ”. Então, o prefeito de Ozzano, Luca Lelli. Os bombeiros entram no lugar.

Em Florença, caiu 39 milímetros de chuva em 3 horas



Em Florença, quase 39 milímetros de chuva caíram. É isso que a vila de Florença anuncia que a bomba de água “causou várias inundações de estradas e problemas na receptividade do sistema de resíduos”. Em particular, 38,4 milímetros foram registrados na estação de Botanico de Florence-Orto na estação de jardim de 35 mm Boboli e 33,8 mm na Universidade de Florença. SOBRE

8.10 Esta manhã até caiu 14 mm por trimestre horas. Atualmente, alguns fluxos aumentaram os níveis hidrométricos: o Muggone está atualmente em 3,16 metros, acima do primeiro nível de criticidade definido para três metros. No momento, eles estão fechados para trânsito via Di Careggi e a Via Via e Via Della Cascine. Houve também inundações sem interrupção da circulação em outros sub -casores, incluindo instruções através de Livorno, meninas Piazza e crianças Beslan, via Xi August, através de Corondaria, Palach, Lanza e Viade Milton, mas sem interrupção da circulação. Outras inundações em vários quadrados e ruas, como Piazza Tasso e Piazza Della Calza, via namoro, Delle Bagnes, Piazzale Montelungo, através de San Leonardo, Pisacane, Della Pietra, Dino del Garbo. Também há problemas para quem se muda para o bonde.

Reprodução reservada © Copyright ANSA