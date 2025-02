O médico usa o TAC no hospital para salvar gatos, investigações USL

Seu gatoAthena, precipitada com um condomínio no telhado em seis andares, era “Entre a vida e a morte” E ele Salvou -a enviando sua CT e depois drenagem no Hospital Regional de Parini em Aostaonde está Responsável por uma estrutura simples de radiologia e neurorradiologia intervencionista.

A empresa USL della Valle d’Aosta iniciou uma investigação interna e Dr. Gianluca FanelliO senador do marido Valley, Nicoletta Spelgatti (LEGA), respondeu por carta e ele se disse Também disposto a compensar qualquer causado por danos econômicos.

“Profissão – escreve um médico – Eu sou um radiologista intervencionista e sabia que só poderia salvá -lo por intervenção oportuna. Em um momento em que Três TACs não estavam no horário de serviçoDepois das 20:00 na segunda -feira, 27 de janeiro, quando os testes programados para o dia terminou e todas as máquinas de diagnóstico aguardam um teste urgente, Verifiquei se não havia pacientes e, é claro, não no selo, decidi verificar qual é a sua condição e o que eu poderia fazer para salvá -lo”

Depois do outono, Veterinário “Houve uma fratura traseira, separação de pelo menos um dos dois pulmões com pneumotórax suspeito e possíveis lesões de órgãos internos”

Portanto, uma corrida para o hospital: “Eu fiz um exame radiológico de alguns segundos usando um dos três tacs E assim ele avaliou A gravidade das condições do pneumotórax que fiz a drenagem, finalmente os permiti e imediatamente respirei: desde então O gato começou a respirar e gradualmente se recuperou”

Athena é um de seus cinco gatos: “todos, com o tempo, encontrados na rua e resgatados de condições extremas”. “Se eu não fizesse tudo o que pude – escreve um médico – porque eu faço um radiologista intervencionista que, portanto, está acostumado com a decisão imediata de salvar vidas e meu gato morreu, Eu nunca poderia perdoá -loTambém para meus filhos que a amam ”.

“Obrigado – declara o Dr. Fanelli – Le Muitas pessoas que me apoiaramUma vez que as mensagens tenham saído, e Em particular, uma equipe de radiologia de intervenção – Norrell, que foi liderado pelo diretor da estrutura complexa, que também estava comigo ontem para tratar o aneurisma do cérebro ”.

Textos completos da carta Dr. Fanelli para o USL Valley Aosta



“Em resposta ao pedido formulado, confirmo a verdade dos fatos estabelecidos e específicos para o motivo pelo qual aconteceu”.

Um dos meus cinco gatos, ao longo do tempo encontrado na rua e resgatado de condições extremas, caiu do teto do condomínio, onde moro, que era acessível a partir do terraço do sótão, caiu em sete andares e terminou no final do Compre no primeiro andar, com um voo total, ou seja, seis andares.

Ao fazê -lo, eu o encontrei em condições extremas, mas ainda de vida. Ele mal se moveu e exalou.

Traga o veterinário, o primeiro exame resumido, a fratura traseira, a separação de pelo menos um dos dois pulmões com um pneumotórax suspeito e talvez a lesão dos órgãos internos: foi entre vida e morte.

Sou um radiologista profissionalmente intervencionista e sabia que só podia salvá -lo a tempo.

Numa época em que três TACs não estavam no momento da operação, após 20:00 na segunda -feira, 27 de janeiro, quando os testes programados para o dia terminados e todas as máquinas de diagnóstico estão aguardando o desempenho de testes urgentes, comprovados que não havia não É claro que os pacientes não estão no selo, decidi verificar qual é a sua condição e o que eu poderia fazer para salvá -lo.

Então eu fui buscar o gato, fiz o exame radiológico de alguns segundos usando um dos três CT, então avaliei a gravidade das condições do pneumotórax, depois a drenagem, finalmente o permiti e imediatamente respira: desde então Gatta começou a Respire e gradualmente se recuperou. Estes são fatos.

Deixe -me observar que ser médico significa realizar uma missão, uma missão de se dedicar ao serviço da vida. Trabalho todos os dias em contato com a dor das pessoas, em um ambiente fechado sem janelas, como a sala de operações, respiração e vida na minha pele, sofrimento físico, emocional e mental dos pacientes. A força motriz que está tentando fazer isso é exatamente a vida que flui nos olhos daqueles que confiam sob seus cuidados e esperam que você tenha lido em seus olhos que pede que você faça tudo o que puder para ajudar. E esta vida flui em todo ser vivo. Se eu não fiz tudo o que pude, porque faço um radiologista intervencionista que é usado para tomar decisões imediatas para salvar vidas e meu gato morreu, eu nunca poderia perdoá -lo, mesmo para meus filhos que amam.

Lamento se tudo isso levou a uma violação das regras e eu disse que agora está disponível, onde essa conduta causou qualquer dano econômico a qualquer tipo para cuidar pessoalmente de sua total rejeição.

Acrescentei que lamento se tenho problemas com os líderes do hospital, mas também digo que, para mim, o hospital é simplesmente uma estrutura burocrática, mas é principalmente um lugar onde meus colegas e eu vivemos uma missão ajuda aqueles que sofrem .

E no final agradeci ao meu gato que ganhou a batalha pela vida, o que está bem hoje, e quando eu o seguro em meus braços e olho para mim aos meus olhos, isso me transmite o amor e a gratidão que enche meu coração me ajuda a fazer Ajude a alimentar o poder que revive o desejo de trabalhar todos os dias. ”

