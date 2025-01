O melhor de 2024: os 10 melhores filmes que virão em breve

Vimos muita coisa acontecer quando se trata de filmes em 2024. Cynthia Erivo desafiou a gravidade. Voltamos para Arrakis. Deadpool e Wolverine saíram juntos. E Argylle aconteceu, mas vamos focar nos melhores filmes de 2024.

Este ano assistimos a muitos filmes realmente ótimos, emocionantes e ousados, dos quais não podemos parar de falar aqui no ComingSoon. Aqui está uma olhada nos dez melhores filmes de 2024 de nossa equipe.

10. Congelamento

Não faltaram filmes verdadeiramente maravilhosos sobre a maioridade em 2024, mas Dídi é um que realmente se destaca. Marcando uma estreia na direção incrivelmente impressionante de Sean Wang, Dídi é um filme semiautobiográfico que parece tão nostálgico (pense em Boyhood, de Richard Linklater) e tão pessoal que você não pode deixar de se deixar levar por seu charme, e é por isso que é um dos melhores filmes de 2024.

9. Centenas de castores

Um filme como Centenas de Castores não deveria funcionar, pelo menos no papel. É um conceito bobo, ridículo e exagerado que parece envelhecer depois de cerca de 20 minutos. No entanto, isso acontece. Funciona e muito mais. Esta é uma comédia hilariante e cheia de risadas que funciona como uma homenagem a Buster Keaton, Looney Tunes e muito mais. Você encontrará algumas das melhores piadas de 2024 esperando por você em Centenas de Castores.

8. mal

É um dos filmes mais populares do ano. É também um dos melhores filmes do ano. Quer você seja um fã de musicais de palco ou um novo fã, é quase impossível não se apaixonar por Wicked, principalmente pelas performances estelares de Ariana Grande e Cynthia Erivo. Claro, estamos muito entusiasmados com Wicked: For Good agora, mas também não temos problemas em assisti-lo repetidamente até que seja lançado.

7. Uma verdadeira dor

Kieran Culkin e Jesse Eisenberg criaram um pouco de magia junto com A Real Pain. Um filme que realmente caminha na linha entre a comédia e o drama, A Real Pain é um filme notavelmente bem contado que às vezes também pode ser silenciosamente devastador. Ele sabe como abordar temas sérios com sutileza, quando deixar os personagens se expressarem por meio do diálogo e quando recuar e deixar que algumas imagens falem por si.

6. O robô selvagem

Embora Inside Out 2 da Pixar tenha ganhado muito dinheiro nas bilheterias e Flow recentemente tenha levado para casa um Globo de Ouro, nosso filme de animação favorito do ano é The Wild Robot. O coração! O humor! O visual lindo de tudo isso! Há muito o que amar neste filme. Mais filmes como esse em 2025, por favor e obrigado!

5. Júri nº 2

É uma pena que a Warner Bros. não tenha dado ao Júri nº 2 um lançamento teatral nacional adequado porque Clint Eastwood veio brincar com este. É um retrocesso a um certo tipo de filme que não é feito muito hoje em dia. E é tão emocionante que convida a uma conversa quando termina, fazendo você se perguntar o que faria na situação do personagem de Nicholas Hoult. Você provavelmente não conseguiu vê-lo na tela grande, mas não vai querer perder a chance de vê-lo no Max.

4. Duna: parte dois

Você se lembra daquele momento, sentado em um teatro, assistindo Timothée Chalamet montando um verme da areia pela primeira vez? É disso que se trata o cinema. Aquela sensação de “nunca vi nada assim antes”. E você provavelmente nunca viu nada parecido com Duna: Parte Dois antes. Épica, ousada e infinitamente fascinante, a sequência de Duna, de Denis Villeneuve, é tão impressionante quanto os filmes.

3. cantar cantar

Colman Domingo oferece o que poderia muito bem ser seu melhor desempenho até o momento como John ‘Divine G’ Whitfield em Sing Sing. Este filme tragicamente belo é dirigido por Greg Kwedar e co-estrelado por vários homens ex-presidiários que fizeram parte do programa em que o filme se baseia. Isso vai fazer você chorar. Também o encherá de esperança. Se você perdeu nos cinemas, não se preocupe, pois a A24 irá relançá-lo no dia 17 de janeiro.

2. Longos

Mikey Madison: Quero dizer, o que pode ser dito sobre sua atuação neste filme que ainda não foi dito? Ela é incrível. Ela é fenomenal. Ela perfeitamente perfeitamente Abrange os diferentes lados deste personagem. Anora pode fazer você rir alto em um minuto, apenas para deixá-lo completamente confuso e soluçante no minuto seguinte. Cinema espetacular em todos os níveis, tornando-o um dos melhores filmes de 2024.

1. A substância

Demi Moore. Margaret Qualley. Coralie Fargeat. Três artistas incrivelmente talentosos se unem para The Substance para criar um dos eventos cinematográficos mais inesquecíveis não apenas do ano, mas de toda a década até agora. Você não saberá para onde vai se ainda não o viu, mas certamente ficará surpreso onde termina. Lembrar. Você é um.