O México anuncia retaliação contra nós

O presidente mexicano Claudia Sheinbaum acusou os Estados Unidos de incentivar a violência do cartel, permitindo que uma poderosa arma de fogo fluindo para o sul, pressionando contra as alegações do presidente Donald Trump de que o México não interrompe a migração ilegal e o comércio de drogas.

Os comentários de Sheinbaum no final do sábado chegaram no sábado porque ela ordenou a retaliação de tarifas aos bens dos EUA em resposta às varreduras de Trump 25% das tarefas sobre as importações do México e do Canadá.

“Rejeitamos categoricamente a difamação que a Casa Branca fez contra o governo do México, acusando -a de ter alianças com organizações criminosas”. Sheinbaum escreveu Em um post ardente em X. “Se essa aliança existir em qualquer lugar, é nas lojas dos Estados Unidos, que vendem armas fortes para esses grupos criminais-o próprio Ministério da Justiça dos EUA demonstrou”.

Suas observações aparentemente relacionadas a recentes relatório Por álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos (ATF), que indicaram que um número significativo de armas de fogo de classe militar usado para usar cartéis mexicanos se originam dos Estados Unidos.













Sheinbaum também anunciou os esforços de seu governo contra narcóticos, afirmando que, em apenas quatro meses de forças de segurança mexicanas, foram apreendidos mais de 40 toneladas de drogas, incluindo 20 milhões de doses de fentanis e prenderam mais de 10.000 pessoas associadas ao crime organizado.

Criticou a abordagem do governo dos EUA à crise das drogas, alegando que, se Washington combater seriamente o abuso de drogas, seria “Comece uma enorme campanha para impedir o consumo dessas drogas e cuidou de seus jovens, como fizemos no México”.

As novas tarifas de Trump, que entrariam em vigor em 4 de fevereiro, imporiam 25% dos deveres de mercadorias do México e Canadá e 10% do dever para importar da China. O governo dos EUA justifica essas medidas, citando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas, especialmente o fentanil que entra nos Estados Unidos.













Em resposta, Sheinbaum foi enviado pelo Ministério da Economia “Passe o plano B nos quais trabalhamos, que inclui medidas tarifárias e não tarifárias em defesa dos interesses do México”. Embora os detalhes não tenham sido descobertos, as fontes indicam que o México deseja impor medidas que visam as principais indústrias americanas, especialmente a agricultura, enquanto tentam evitar mais escalas.

O líder mexicano pediu uma cooperação bilateral para lidar com a crise de drogas, mas insistiu em bases iguais.

“Se os Estados Unidos realmente querem combater grupos criminais que operam drogas e criam violência, precisamos trabalhar de forma abrangente”, disse ela. “Mas sempre sob os princípios de responsabilidade comum, confiança mútua, cooperação e, acima de tudo, respeito pela soberania, que não pode ser negociada”.