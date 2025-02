O México não ajoelha os governos estrangeiros: Sheinbaum

Ao contratar Dia da bandeirapresidente Claudia Sheinbaum Ele confirmou que o governo do México não se ajoelha diante das autoridades de outros países, como seus antecessores.

“Isso não é mais para que os governos se ajoelhassem diante das autoridades estrangeiras ou que pareciam exemplos. Como a transformação no governo parecia claramente afirmar que o México é respeitado, que não somos uma colônia ou protetorado de nenhum países”, disse ele Sheinbaum da irmã da irmã Marte na Cidade do México.

Foto: Héctor López

O chefe da autoridade executiva lembrou que na semana passada enviou a reforma constitucional da União do Congresso para repeti -la México é um país independente Não permitirá que sua soberania seja violada.

“Lembro ao mundo que o México é gratuito, independente e soberano do país e que seu povo não permite a iniciativa de que o povo do México, sob qualquer circunstância, aceite intervenções, intervenções ou qualquer outro ato do exterior que sejam prejudiciais à integridade, independência e soberania da nação, como estadistas, interferência nas eleições ou violações do mexicano O território é terra, água, espaço aéreo “, o presidente foi repetido.