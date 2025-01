O México rejeita um voo para deportar -nos deportação – a mídia

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu aumentar a expulsão de migrantes ilegais do país

O México se recusou a permitir que um avião militar americano que carregava deportação aterrisse em seu território, informou a NBC News e a Reuters na sexta -feira, citando pessoas familiarizadas com a questão.

Depois de assumir seu cargo na segunda -feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou urgentemente na fronteira sul e prometeu aumentar as deportações de migrantes ilegais.

A NBC News citou duas autoridades de defesa dos EUA e uma terceira fonte, dizendo que a aeronave de transporte militar do C-17, que carregava um número indefinido de migrantes, deveria ter desembarcado no México, mas nunca removido.

Dois vôos semelhantes para a Guatemala com cerca de 80 migrantes a bordo, continuou que foi planejado na sexta -feira.

A autoridade mexicana confirmou à Reuters que a aeronave dos EUA não havia recebido uma permissão de terra no país. Ele não deu um motivo para negar, disse a agência.

No sábado, ela escreveu a secretária para a impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt que ela escreveu em x “Graças ao Presidente Trump: Ontem, o México aceitou um recorde de 4 vôos em 1 dia!” Ela conectou um artigo sobre o voo cancelado ao seu post.

O Ministério das Relações Exteriores do México não explicou por que o avião era proibido de pousar no país na sexta -feira. Isso é apenas um ditado “O México tem um relacionamento muito bom com o governo dos EUA e cooperamos com respeito à nossa soberania em uma ampla gama de perguntas, incluindo a migração”.

“Quando se trata de repatriamento, sempre receberemos a chegada dos mexicanos em nosso território com mãos abertas” “ O ministério declarou.

De acordo com a ordem de Trump, o Pentágono havia enviado mais 1.500 soldados para ajudar os agentes das fronteiras do sul a monitorar e cultivar migrantes. O novo governo também disse que reinicia o programa ‘Stay in México’, segundo o qual os requerentes de asilo não-mexicanos devem esperar no México enquanto seus casos são processados ​​nos EUA.

O novo presidente dos EUA também declarou a Organização Terrorista dos Cartéis de Drogas Mexicanas, renomeada para o Golfo do México para a Baía dos EUA e ameaçou fedia 25% das tarifas sobre bens mexicanos a partir do próximo mês.

Na terça -feira, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum enfatizou a necessidade de ficar “calma” e “Sombra” Quando se trata de relacionamentos com o governo de Trump. O México deve proteger sua soberania, mas a responsabilidade do governo também é “Para evitar conflitos” Ela disse agora.