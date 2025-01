O Ministério Coordenador da Economia avalia diversas PSNs; a costa tropical de Banten está na lista

Jacarta – O secretário do Ministério Coordenador (Sesmenko) dos Assuntos Económicos, Susiwijono Moegiarso, afirmou que o seu partido realiza avaliações periódicas de vários Projectos Estratégicos Nacionais (PSN). Um deles, PSN Ecoturismo Costa Tropical.

Susi, como é conhecida, disse que esta avaliação periódica foi realizada na PSN cujo desempenho ainda estava abaixo dos 10 por cento. Esta avaliação está de acordo com a orientação do Presidente Prabowo Subianto.

Susi explicou que um dos PSN que está sendo avaliado é o desenvolvimento do ecoturismo no Litoral Tropical. Disse que o ecoturismo na costa tropical é um Projecto Estratégico Nacional (PSN) na zona costeira norte de Tangerang, Banten, que foi uma proposta do Ministério do Turismo e Economia Criativa no período passado.

 Secretário do Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos, Susiwijono Moegiarso

“PSN Ecowisata Tropical Coastland foi proposto pelo Ministro do Turismo e Economia Criativa da época (Sandiaga Uno), por isso estamos atualmente solicitando uma avaliação do ministério proponente”, disse Susi em seu comunicado datado de quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

Susi disse que em sua proposta PSN Ecowisata Tropical Coastland foi um desenvolvimento para verde áreas e cidade ecológica numa área localizada na província de Banten. O empreendimento é realizado com base numa área verde que abrange uma área aproximada de 1.755 hectares.

 O Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto.

“Estamos actualmente a solicitar relatórios de resultados de avaliação aos ministérios e instituições proponentes, especialmente aqueles que ainda estão abaixo dos 10 por cento”, sublinhou Susi.

Além de avaliar o PSN de Ecoturismo da Costa Tropical proposto pelo Ministério do Turismo, o Ministério Coordenador da Economia também avaliará uma série de PSNs de turismo, incluindo Likupang em Sulawesi do Norte, Tanjung Kelayang em Bangka Belitung, Tanjung Lesung em Banten e Lido em West Java.