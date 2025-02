O Ministério da Defesa sobre Deddy Corbuzier foi nomeado equipe especial do Ministro da Defesa: ele era um especialista em comunicação

Yakarta, vivo – O Ministério da Defesa (Kemhan) explicou o motivo da nomeação de Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ou Deddy Corbuzier como o pessoal especial do Ministro da Defesa (Defesa) encarregado da comunicação social e pública.

Chefe do Escritório de Informações de Defesa Secretariado Geral do Ministério da Defesa, Geral da Brigada Freega Wenas Inkiriwang, disse que Deddy Corbuzier foi designado como uma equipe especial no campo da comunicação social e pública, porque foi considerado que teve um amplo questões de influência na comunidade.

Deddy, que é basicamente um influenciador ou influência e figura pública, é considerada capaz de ter um impacto na comunidade por meio de seu conteúdo nas redes sociais.

 O ministro da Defesa Sjafrie Sjamsoeddin instalou seis funcionários no Ministério da Defesa (fonte: Instagram @sjafrie.sjamseeddin)

Com essas vantagens, a Deddy deve socializar todos os programas de desenvolvimento no campo da soberania e defesa para a comunidade.

“Sabemos que Pak Deddy é um dos especialistas no campo da comunicação, ele espera socializar o programa de política de defesa Entre, Terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Não apenas Deddy, Frega explicou que o ministro da Defesa Sjafrie também nomeou vários especialistas em vários campos como funcionários especiais do Ministro da Defesa.

Um deles é Kris Wijoyo Soepanji, que será responsável pela administração do estado, Lenis Kagoy Defense e Sylvia Efi Widyantari Sumarlin como assistente especial de segurança cibernética.

Freega disse que a equipe ajudou o Ministro da Defesa a administrar os programas de defesa e soberania do país.

Quando perguntado se a primeira tarefa de Deddy foi dada pelo Ministro da Defesa quando ele foi nomeado equipe especial, Fega não conseguiu explicar em detalhes.

“O que é seguro é socializar o programa, para exatamente que tipo de programas será socializado pelo Sr. Deddy mais tarde”, explicou Frega.

Anteriormente, o Ministro da Defesa da Indonésia (Defesa) LL, Sjafrie Sjamseeddin, inaugurou um número de pessoal especial (pessoal) do Ministério da Defesa (Kemhan) hoje, terça -feira, 11 de fevereiro de 2025. Um dos inaugurados era Deddy Corbuzier.

Sjafrie revelou a inauguração de Deddy e vários outros funcionários por meio de sua conta oficial do Instagram. Sjafrie, na ocasião, também concedeu o prêmio Lencana de Defense Dharma.

Segundo Sjafrie, a inauguração dos seis funcionários enfatizou a importância da colaboração de papéis estratégicos na manutenção da soberania. Por outro lado, o prêmio concedido é um símbolo de honra para aqueles que contribuíram sem parar.

“Com esse novo mandato, são esperadas as inovações e políticas que fortalecem ainda mais a defesa nacional para um futuro mais forte e soberano”, disse Sjafrie em sua conta no Instagram @sjafrie.sjamseeddin, terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.