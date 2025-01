O Ministério da PPPA responde à reclamação da criança Nikita Mirzani sobre sua colocação em casa segura com ODGJ e pacientes com HIV

Jacarta – O Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção da Criança (Kemen PPPA) revelou finalmente a razão pela qual Lolly, filha de Nikita Mirzani, foi colocada numa casa segura com pessoas com perturbações mentais (ODGJ) e pacientes com VIH. Isso foi revelado depois que Lolly escapou da casa segura na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

Leia também: Ele passa uma mensagem para sua filha, Nikita Mirzani: Não há nada mais valioso do que a sua felicidade

Lolly, 17 anos, admitiu que ficou traumatizada e se sentiu insegura durante os cinco meses em que viveu na casa segura.

“Fugindo, não me sinto em casa”, disse Lolly, na Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

Leia também: Seu filho foge de uma casa segura, enquanto segura as lágrimas, Nikita Mirzani: Ami te ama muito

 Laura Meizani, também conhecida como Lolly

Lolly também disse que enquanto esteve lá, foi colocada ao lado de mulheres que tinham problemas, incluindo pessoas com HIV e transtornos mentais.

Leia também: Mais populares: Cupi Cupita e Gofar Hilman oficialmente separados, razões pelas quais Lolly escapou da casa segura

“Estar junto com BO aberto, com loucos, com pessoas com HIV. Quem quer estar junto com alguém assim?”

Respondendo à reclamação de Lolly, Atwirlany Ritonga, Vice-Delegado do PLT para os Serviços Infantis do Ministério do PPPA, explicou que todos os processos de tutoria realizados foram realizados de acordo com os procedimentos aplicáveis. Ele afirmou que a colocação de Lolly em uma casa segura estava de acordo com os regulamentos atuais.

“Naquela altura, a assistência estava relacionada com a prestação de assistência num lar temporário ou numa casa segura, ou o local onde Ananda vivia estava realmente numa situação que estava de acordo com os procedimentos existentes e era propriedade do Estado”, Atwirlany disse em conferência de imprensa na Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta, citado por Intenção de pesquisa.

“Isso significa que não se trata de uma violação. Se a criança se sente confortável ou não é outra questão”, continuou ele.

Segundo ele, cada criança tem necessidades diferentes de tratamento e assistência, por isso o que o Ministério do PPPA faz está de acordo com os procedimentos existentes.

“Tratamento Cada criança ou indivíduo é diferente, portanto, o que o Upt PPPA DKI Jakarta fez passou pelos procedimentos existentes. “Há quem consiga assentos confortáveis ​​como este, mas há quem precise sentar-se no sofá para se sentir confortável”, disse Atwirlany.

Ainda assim, Atwirlany disse que este incidente é um desafio para o seu partido continuar a prestar o melhor serviço às crianças.

“O que aconteceu ontem à noite não foi certamente o que todos esperávamos, é realmente uma pena que este seja um desafio para todos nós continuarmos a prestar serviços de acordo com as necessidades das crianças”, concluiu.

Como acompanhamento, Lolly não será mais colocada em uma casa segura. De acordo com a Comissária de Polícia Nurma Dewi, Chefe Interina da Unidade de Relações Públicas da Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta, Lolly permanecerá temporariamente no Hospital da Polícia Kramat Jati para receber os cuidados e assistência psicológica necessários.