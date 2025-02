O Ministério da Religião disse que eles eram 5.361 peregrinos para o conteúdo da taxa especial Hajj 2025

Yakarta, Viva – O Ministério da Religião (Kemenag) declarou que 5.361 possíveis peregrinos que haviam preenchido uma cota especial no Hajj em 2025.

O número consiste em 3.404 peregrinos especiais em atrasos completos e, em seguida, 12.724 peregrinos especiais com base no número de série da próxima porção, depois 177 prioridades prioritárias especiais (idosos) e 1.375 peregrinos.

“Três dias eles abriram o reembolso do Bipih, houve 5.361 peregrinos para completar a cota especial do Hojj. Isso significa que tem sido 32,88 % da cota disponível”, disse o diretor de Umrah e o especial de Hajj Bina Nugraha Setiawan em sua declaração no sábado. , 1 de fevereiro de 2025.

Ilustração de peregrinos indonésios no aeroporto de Jeddah

Nugraha continuou, até sexta à noite, 31 de janeiro de 2025, foram pagos cerca de 1.581 peregrinos.

Além disso, ele disse, também valeu a pena, 3.750 peregrinos entraram na taxa, dependendo do número de série da parte. Embora existam 30 prioridades idosas que valeram a pena.

“Existem também 860 peregrinos especiais que preenchem a cota, mas com um estado de apoio. Portanto, se acrescentar uma reserva, um total de 6.221 peregrinos pagaram o feijão especial”, disse Nugraha.

Ele disse que a lista de peregrinos especiais que tinham o direito de pagar a taxa do Hajj havia sido anunciada pelo Ministério da Religião em 23 de janeiro de 2025. Nugraha esperava que o público obtenha informações oficiais através do Ministério das Redes Sociais e Sociais do Ministério do Ministério da Religião.

