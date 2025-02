O Ministério do Interior pede aos governos estaduais que evitem o uso indevido do emblema do estado da Índia

O Ministério do Interior da União pediu aos governos estaduais que evitassem o uso indevido e a representação inadequada do emblema do Estado indiano, enfatizando que o logotipo do Leão Capital está incompleto sem o lema, Satyamev Jayate, no roteiro de Vanagari.

“Ele percebeu este ministério que várias agências governamentais que usam o emblema do estado indiano em seus artigos de papelaria, publicações, selos, veículos, edifícios, sites etc., muitas vezes omitem o lema” Satyameva Jayate “e há apenas representando o perfil do capital do leão.

Deve -se notar que o emblema do estado está incompleto sem o lema ‘Satyameva Jayate’ registrado (no script de Devanagari) sob o perfil da capital do leão. A exposição incompleta do emblema do estado é uma violação da lei mencionada acima, disse o ministério na Carta.

O ministério também disse que o emblema do estado é o selo oficial do governo da Índia, uma adaptação da capital do leão Sarnath de Asoka. O emblema consiste no perfil da capital do leão que mostra três leões montados no ábaco, com um chakra do dharma no centro, um touro à direita, um cavalo galopando à esquerda e contornos do dharma chakras no extremo Direita e a esquerda com o lema ‘Satyameva Jayate’, escrito no roteiro Devanagari sob o perfil da capital do leão.

O governo disse que várias pessoas/autoridades que não estão autorizadas a usar o emblema estão usando -o em artigos de papelaria, veículos etc. “Deve -se notar que o uso do emblema do estado da Índia é restrito às autoridades/propósitos especificados na lei do emblema do estado da Índia (proibição de uso inadequado), 2005 e as regras do emblema do estado da Índia (regulamentação de uso), 2007. Medidas rigorosas contra funcionários preocupados devem ser tomadas (para a exposição incompleta do emblema do estado da Índia) e as pessoas /organizações (que estão usando o emblema do estado da Índia sem autorização) ”, afirmou o ministério.