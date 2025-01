O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante a devolução imediata dos corpos dos cidadãos indonésios baleados na Malásia

Jacarta – O Ministério dos Negócios Estrangeiros (Kemenli) da República da Indonésia, juntamente com a Embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur, continua a lidar com o incidente de tiroteio contra cidadãos indonésios pela Agência de Execução Marítima da Malásia (MMPA).

Num comunicado citado no site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os corpos dos cidadãos indonésios mortos a tiro na Malásia podem ser imediatamente devolvidos à sua cidade natal, Riau.

“A Embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur recebeu informação da Polícia Real da Malásia (PDRM) de que o cidadão indonésio que morreu com as iniciais B era da província de Riau”, citado no site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na segunda-feira. 27 de janeiro. 2025.

O Ministério das Relações Exteriores disse que o corpo seria enviado para casa após a realização da autópsia. A Embaixada da Indonésia também facilitará a repatriação do corpo.

“Ele poderá ser mandado para casa após a conclusão do processo de autópsia. A embaixada da Indonésia realizará todos os procedimentos para devolver o corpo e facilitar a repatriação para a área de origem”, escreveu.

Entretanto, a Embaixada da Indonésia recebeu informações de que os quatro cidadãos indonésios feridos tinham recebido tratamento hospitalar e encontravam-se actualmente em condições estáveis. A Embaixada da Indonésia obteve acesso consular para encontrá-los na quarta-feira, 29 de janeiro de 2025.

O Ministério para a Protecção dos Trabalhadores Migrantes Indonésios (P2MI) abriu a sua voz relativamente ao tiroteio contra os Trabalhadores Migrantes Indonésios (PMI), que terá sido alegadamente levado a cabo pelas autoridades marítimas da Malásia, nomeadamente a Agência de Fortalecimento Marítimo da Malásia (APMM).

A Vice-Ministra para a Proteção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia (P2MI), Christina Aryani, expressou as suas mais profundas condolências pela morte de um PMI que foi baleado pela Autoridade Marítima da Malásia em Tanjung Rhu, Malásia. Além disso, Christina também rezou para que as outras 4 pessoas do PMI que estão atualmente em tratamento tenham uma recuperação rápida.

“O Ministério P2MI condena as ações ou uso de força excessiva por parte da Autoridade Marítima da Malásia (MMPA) contra 5 PMI, que causou a morte de uma vítima e outras quatro ficaram feridas”, disse Christina numa conferência de imprensa no seu escritório na área de Pancoran. no sul. Jacarta, domingo, 26 de janeiro de 2025.

A linha do tempo do incidente começou com uma patrulha de oficiais da APMM que descobriram um navio contendo 5 PMI passando pelas águas de Tanjung Rhu, Malásia, na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, às 03h00. A situação actual é que um PMI morreu, 1 PMI está em estado crítico e outros 3 PMI estão a ser tratados em vários hospitais em Selangor, na Malásia.

“O Ministério do P2MI insta o governo da Malásia a conduzir uma investigação sobre este incidente e também a tomar medidas rigorosas contra os oficiais da patrulha APMM quando for comprovado que eles cometeram uso excessivo da força”, disse ele.

Christina admitiu que o seu partido continua a coordenar-se para garantir que as vítimas feridas recebam o tratamento médico necessário e prestam apoio às famílias das vítimas, incluindo assistência jurídica e repatriamento de corpos.

“O Ministério está atualmente rastreando a área de origem das vítimas para obter assistência”, disse Christina.