O Ministério P2MI prepara o processo de devolução do corpo das vítimas do PMI do tiroteio na Malásia

Tangerang, vivo – O Ministério da Proteção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia (P2MI) fez uma série de preparativos no processo de repatriação B, um trabalhador migrante da Indonésia (PMI) que foi vítima morreu do tiroteio do dispositivo na Malásia.

O Ministro da Proteção do Migrante Indonésio (P2MI), disse Abdul Kadir Karding, informado, o corpo B seria repatriado no dia depois de amanhã a Riau.

“Para os corpos informados dos amigos da embaixada da Indonésia, se Deus quiser, eles me enviarão para casa amanhã depois de amanhã e o chefe da BP3Mi Riau, pedi para ajudar na administração dos corpos”, disse ele, terça -feira na terça -feira , Terça, terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

Ele preparará a ajuda do assistente no processo de chegar à Indonésia, que irá diretamente para a vítima de Riau.

“Preparamos uma ambulância, então também ajudaremos a travessia para o seu lugar, basicamente coordenamos com o governo local (governo local) e também com as partes relacionadas, o ponto é que todo o processo depois que a Indonésia se tornará parte do Ministério do P2MI “, disse.

Além disso, seu partido também incentivou o Ministério das Relações Exteriores a poder investigar o caso de filmar com o cidadão indonésio com o status de PMI.

“Além disso, de modo que o Ministério dos Amigos dos Agricultores da Polícia realiza investigações internas para que a versão não seja apenas da versão policial da Malásia, mas também da versão da nossa versão”, disse ele.

Sabe -se que cinco trabalhadores migrantes da Indonésia foram vítimas do tiroteio das autoridades da Malásia em Tanjung Rhu, Selangor, Malásia, na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025 da manhã. Um deles morreu, um crítico e os outros três no tratamento da ferida de bala.

