O ministro analisa os acordos do festival ‘Thai Poosam’ em Vadalur

Festival Thai Poosam em Vadalur, no distrito de Cuddalore. Arquivo | Crédito da foto: acordo especial

O Ministro da Agricultura e Bem -Estar dos Agricultores, Mrk Pannereselvam, revisou no sábado (25 de janeiro de 2025) Os preparativos que serão realizados para o festival tailandês de Poosam, programado de 10 a 13 de fevereiro em Sathya Gnana Sabha em Vadalur, no Nas Distrito de Cuddalore.

De acordo com fontes oficiais, em serviços básicos de Vadalur, como água potável e 87 banheiros e lâmpadas de mastócitos com recipientes de lixo, foram disponibilizados. O CCTV foi instalado em 58 lugares em Vadalur para garantir a segurança dos visitantes. A polícia também instalou torres de vigilância nas cruzes e nas áreas mais movimentadas da cidade.

Pannerestelvam disse que os equipamentos médicos, incluindo médicos e ambulâncias, serão implantados 24 horas por dia nas instalações até o término do festival. A Corporação de Transporte do Estado de Tamil Nadu (TNSTC) também operará ônibus especiais de várias partes do estado para Vadalur, disse ele.

Presentes estavam o colecionador Sibi Adhithya Fehil Kumar e funcionários de vários departamentos.

Jyoti Darshan

O Jyothi Darshan em Vadalur é considerado um evento especial pelos seguidores de Sathya Gnana Sabha, porque naquele dia as sete telas de tons diferentes em El Sabha seriam removidos um após o outro para revelar a lâmpada sagrada na lâmpada sagrada salva no santuário. santuário.