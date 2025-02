O ministro Bahlil foi pulverizado com os moradores durante a inspeção de 3 kg de GLP, o papel do suspeito em um partido sexual gay

Ronda, vivo – O problema da escassez de GLP 3 kg nos últimos dias tem pessoas furiosas. Na medida em que um residente ousou pulverizar o Ministro de Energia e Recursos Minerais Bahlil Lahadalia durante uma inspeção repentina. Este se tornou um dos leitores de notícias completos Notícias Viva -se, durante terça -feira, 4 de fevereiro de 2029.

Leia também: KESDM e compartilha socializam a disposição de 3 kg de ecossistemas da cadeia de suprimentos de GLP

Além das notícias, há outras notícias que realmente atraem a atenção do leitor. A notícia foi resumida nas notícias mais populares. Havia cinco das notícias mais populares ontem.

O primeiro mais popular, um morador irritante, enviou um protesto ao Ministro de Energia e Recursos Minerais, Bahlil Lahadalia, que foi inspecionado. O morador de Tangerang imediatamente enviou seu protesto ao ministro de Bahlil em relação ao novo regulamento de 3 kg de vendas de GLP.

Leia também: A reação de Bahlil foi protestada por residentes relacionados às regras de compra de gás de melão: minha intenção era boa

Para a segunda notícia mais popular, o presidente Prabowo finalmente emitiu instruções que ainda permitem que o varejo venda 3 kg de GLP. Isso ocorre depois das pessoas na fila e da dificuldade em obter o gás de melão, até que houve mortes.

O terceiro mais popular, o desenvolvimento dos ataques do partido sexual gay ou do mesmo sexo em um dos hotéis Kuningan Yakarta. Algumas pessoas suspeitam e seus papéis incríveis.

Leia também: Por que comprar 3 kg de gás GLP deve usar o KTP? Aparentemente, existem regras, veja a explicação aqui!

Além disso, a sala mais popular, a prisão de um membro do Brimob em East Yakarta, que supostamente esteve envolvido na surra de uma pessoa para aprovar o Rebo. O membro ocupa uma célula separada.

Para o quinto mais popular, o crime de 2 homens em Sumatra del Norte, que roubou suas vítimas que eram mulheres. Depois de ser roubado, depois estuprado. Os autores familiarizaram a vítima através do pedido e convidados para uma data.

As cinco notícias mais populares, resumimos em Arredondamento. Ou seja, uma coleção das cinco notícias mais populares durante ontem. Aqui estão as cinco notícias:

1. Bahlil foi pulverizado por moradores durante uma inspeção de base de gás em Tangerang: Não dificulta, senhor!

 Ministro de Energia e Recursos Minerais, Bahlil Lahadalia quando fala com Effendi, um morador de Tangerang que protestou pela política de 3 kg de LPGG Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

O Ministro de Energia e Recursos Minerais (ESDM) Bahlil Lahadalia monitorou o processo de distribuição de gás de 3 kilogramas em duas bases na cidade de Tangerang, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Continue lendo

2. Instruções de Prabowo: Os varejistas podem vender 3 kg de gás a partir de hoje

 Presidente Pabowo Subianto

O vice -presidente do Parlamento Indonésio, Sufmi Dasco Ahmad, disse que se comunicou com o presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, com relação às novas regras para vender o GLP 3 kg (kg) ou gás de melão na comunidade.

Continue lendo

3. 3 pessoas se tornam um suspeito de festa sexual gay no Kuningan Hotel, seu papel é incrível!

 Partidos sexuais gays (especial) Foto: Viva.co.id/foe Peace Simolon

Três pessoas foram nomeadas suspeitas relacionadas a partidos sexuais homossexuais no Hiarte Hotel, na área de Rasuna, Kuningan, South Yakarta. Isso foi revelado pelo chefe da Divisão de Relações Públicas da Polícia Metropolitana de Yakarta, o comissário de polícia Ay Ary Syam Indradi.

Continue lendo

4. Os membros de Brimob envolvidos na morte da morte na passagem de rebo foram permanecidos separadamente para segurança

A polícia do metrô de Jacarta Oriental prendeu Bripka ou, membro da sede da Polícia Nacional de Brimob, que supostamente esteve envolvido em um caso de espancamento que causou a morte de um homem chamado Rahmad Vaisandri (29) em Passing Rebo, East Yakarta, em 24 de outubro de 2024, 2024 Bripka ou foi preso separadamente de nove suspeitos.

Continue lendo

5. 2 homens Medan Ramponk Wanita então estuprar a vítima, o caminho de conhecido através do aplicativo convites para uma data

 O chefe de polícia de Sunggal, Bambang G Hutabarath, comissário dando um comunicado à imprensa do caso de assalto. Foto: Viva.co.id/bs putra (medan)

A polícia da unidade de investigação criminal da polícia de Sunggal conseguiu prender dois ladrões com a vítima de uma mulher. Além de roubar, os autores também violaram a vítima.

Continue lendo.