O ministro da África do Sul exige que pare para exportar minerais para nós

O Ministro da África do Sul de Recursos Minerais e Petrolíferos, Gwede Mantashe, pediu aos países africanos que negassem as exportações de minerais para os Estados Unidos. Os comentários vêm depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou planos de reduzir a assistência à África do Sul por causa de sua política de expropriação.

Falando na segunda -feira em um investimento em uma conferência do indab de mineração africana na Cidade do Cabo, Mantashe afirmou que os países africanos não deveriam ter medo de ameaças dos EUA.

“Vamos desistir de minerais nos EUA,” O ministro disse. “Se eles não nos dão dinheiro, não vamos lhes dar minerais … não somos apenas mendigos, usamos essa tarefa para nosso benefício … se formos um continente (paralisado) com medo, entraremos em colapso, Mas com minerais em nosso limiar.

O convite segue o anúncio de Trump de que os EUA interromperão toda a ajuda futura na África do Sul, citando preocupações sobre a expropriação de terras sem compensação. No domingo, o presidente dos EUA chamou suposto abuso “Certas classes de pessoas” Na África do Sul a “Uma situação ruim que a mídia radical esquerda não quer mencionar muito”.













Em resposta, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphos, defendeu a política de reforma terrestre, afirmando que “Procedimento legal de mandato constitucional” e para governar “Ele não apreendeu nenhuma terra.”

No mês passado, Ramaphosa aprovou a lei sobre expropriação, permitindo ao governo tirar a terra sem compensação quando considerado por tal ação “Interesse justa e razoavelmente público.” A nova lei tem como objetivo resolver as diferenças raciais na propriedade da terra, que é uma questão de longa duração na economia africana mais avançada desde que o apartheid terminou em 1994.

Mantashe afirmou que a África é a região de mineração mais rica em nível global, que detém pelo menos 90% do cromo e platina mundial, 40% de seu ouro e as maiores reservas de cobalto, vanádio, manganês e urânio.

Leia mais:

Trump explica por que reduz a ajuda na África do Sul

De acordo com as estatísticas do governo dos EUA, Washington alocou quase US $ 440 milhões na África do Sul na África do Sul.