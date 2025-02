O Ministro da Cultura apóia o movimento do PBI para a preservação de Kebaya para a geração jovem

VIVA – A comunidade de mulheres indonésias (PIB) realizou uma reunião com o ministro da cultura Fadli Zon, em seu escritório, na terça -feira, 11 de fevereiro. A reunião contou com a presença de cinco administradores centrais do PIB e o presidente do PIB de Yakarta e Bogor Branch.

Na ocasião, o ministro da Cultura, Fadli Zon, expressou apoio a várias atividades do PIB que continuariam os resultados das decisões da UNESCO que fizeram de Kebaya uma herança cultural mundial em dezembro de 2024.

“Após a decisão da UNESCO, realmente temos que estabelecer no futuro o que fazer”. Disse a zona de Fadli.

O Fadli Zon exemplifica Batik, que ecoa cada vez mais e amplamente usado em várias atividades depois que a UNESCO estabeleceu Batik como uma herança cultural indonésia em 2009.

O político do político esperava que ele também acontecesse com o kebaya. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

“Kebaya não é usado apenas participando de uma certa celebração ou celebração. Por esse motivo, a socialização e a disseminação devem ser realizadas intensamente para que Kebaya viva e exista no ecossistema como aconteceu em Batik”. Fadli Zon explicou.

 Comunidade de Mulheres da Indonésia (PIB) encontrada com Menbud Fadli Zon

Por esse motivo, o Fadli Zon apóia os esforços do PIB para promover o uso de kebaya nas escolas, campi e escritórios através do programa Kebaya vai para a escolaAssim, Kebaya vai para o campusE Kebaya vai para o escritório.

“Nós o apoiamos como parte de um esforço para ecoar o kebaya depois de ser determinado pela UNESCO como uma herança cultural mundial”, “” Disse a zona de Fadli.

Fadli acrescentou, Kebaya Indonesia tem muitas variantes dispersas em várias regiões.

“É isso que temos para destacar, variantes em áreas com gênio local ou sabedoria local”. disse.

No futuro, com uma tendência mundial que fala sobre sustentabilidade ou sustentabilidade, um kebaya ou sustentável deve ser considerado Moda responsável, Isso presta atenção à conexão com a sustentabilidade e o meio ambiente.

O presidente central do PIB, Rahmi Hidayati, recebeu o apoio do Ministério da Cultura para socializar Kebaya para que pudesse se tornar uma roupa diária. Por esse motivo, ele disse, o PBI continuará a convidar as mulheres indonésias a serem em várias ocasiões.

“Não menos importante é Kebaya para a geração mais jovem para entender qual é o nome de Kebaya, como a história de sua existência no arquipélago sabe ser prática e prática e disposta a ser capaz de ser várias vezes. Rahmi Hidayati disse.