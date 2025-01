O Ministro da Cultura da Indonésia, Fadli Zon, convida todas as partes a promoverem a cultura nacional

VIVA – O Ministro da Cultura da República da Indonésia, Fadli Zon, foi nomeado presidente do Conselho Honorário do ESQ Alumni Communication Forum (FKA) anteriormente detido pelo falecido. Kuntoro Mangkusubroto, e também o falecido. Sugiharto. Isso foi feito durante uma audiência entre o Ministério da Cultura da Indonésia e o fundador da ESQ Corp, Ary Ginanjar Agustian e a equipe localizada no Edifício E, Sala de Reuniões do Ministério da Cultura, na quinta-feira (01/02/2024).

Leia também: Conhecendo a história do arroz Tumpeng, suas diversas guarnições acabam tendo um significado profundo

No seu discurso, Fadli Zon convidou todas as partes a promoverem a cultura nacional e a cultura da nação indonésia, de acordo com o mandato constitucional de promover a cultura nacional indonésia.

“Com a presença do Ministério da Cultura, estamos a trabalhar juntos, colaborando e criando sinergias para tornar a cultura indonésia ainda mais vibrante e também os nossos valores culturais e valores fundamentais mais fortes para reinventar a identidade indonésia”, disse.

Leia também: Presidente Prabowo: ainda não trabalhámos, começámos a gritar

Sabe-se que a FKA ESQ conta atualmente com 2.028.373 alunos ESQ espalhados pelo mundo.

Entretanto, Ary Ginanjar convidou todas as partes a participarem na manutenção e no fortalecimento da cultura indonésia como identidade nacional.

Leia também: Fadli Zon: O governo está empenhado em fornecer segurança social aos herdeiros dos mestres culturais

“Vamos fortalecer a cultura indonésia juntos. Vamos redescobrir a identidade indonésia”, disse ele como presidente geral da FKA ESQ.

Para informação, o ESQ Alumni Communication Forum (FKA-ESQ) é uma organização que contribui para a luta por uma Indonésia dourada. A FKA-ESQ também desempenha um papel na construção da economia do povo e do povo rumo a uma Indonésia Dourada 2045.

Ary Ginanjar disse que a FKA ESQ contribuiu para o sucesso da primeira fase da luta da Golden Indonesia 2020, Indonésia com Caráter, marcada pela decisão do Presidente da República da Indonésia em relação aos Valores Fundamentais da ASN com AKHLAK em 2021. indica que o povo indonésio está consciente da importância do carácter como base do desenvolvimento nacional.

“Ao declarar o carácter como a base para o desenvolvimento da nação indonésia, a FKA ESQ vê esta como a próxima capital a passar para a próxima fase, ou seja, em direcção a uma Indonésia dourada 2030, uma Indonésia próspera”, disse ele.

Ary Ginanjar acrescentou que, para avançar em direção a uma Indonésia dourada em 2030, todos os elementos da FKA ESQ e ex-alunos da ESQ em toda a Indonésia se tornarão a força motriz da economia com 165 diretrizes morais, nomeadamente 1 coração, 6 princípios e 5 passos e 7 princípios morais principais diretrizes. , nomeadamente, honestidade, fiabilidade, responsabilidade, disciplina, visionário, cooperação, justiça e atenção.

“Portanto, espera-se que o progresso económico baseado na natureza humana orientada para a devoção a Deus Todo-Poderoso possa ser alcançado, de modo que a justiça para todo o povo indonésio, conforme determinado pela promessa de independência, possa ser sentida em todos os níveis da sociedade até a conquista da Golden Indonésia 2045, a superpotência da Indonésia pode ser concretizada”, enfatizou.