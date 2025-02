O Ministro da Defesa lembrou às pessoas de ter cuidado com o velho TNI que foi demitido

Yakarta, vivo -O Ministro da Defesa (Defesa) da República da Indonésia, Sjafrie Sjamréeddin, alertou que os membros do Parlamento são cuidadosos com ex -soldados do TNI que foram demitidos devido a casos legais.

Isso foi transmitido por Sjafrie em resposta aos membros desenfreados do TNI envolvidos em casos de violência nos últimos tempos.

“Este é um registro das senhoras e senhores, tenha cuidado com aqueles que violam a lei, demitidos.

 Ministro da Defesa da Indonésia (Defesa), Sjafrie Sjamsoeddin em uma reunião de trabalho com a Comissão da Câmara dos Deputados I (Fonte: Parlamento de TV de Cabilização de TV)

Porque, revelou Sjafrie, os soldados da TNI que foram demitidos de funcionários por violarem a lei, seriam difíceis de obter um lugar na comunidade.

“Em geral, as pessoas que foram demitidas do departamento de sinais devido à aplicação da lei, geralmente difíceis de obter um lugar lá fora”, explicou Sjafrie.

Além disso, o Ministro da Defesa enfatizou que o TNI nunca havia tolerado soldados que violavam a lei. Ele enfatizou que os soldados da TNI poderiam enfrentar duas leis, a saber, militares e gerais criminais.

“Acho claro que quem viola a lei, especialmente porque é um soldado da TNI, definitivamente enfrentará as regras legais aplicáveis, especialmente para os soldados”, continuou Sjafrie.

“Ele enfrenta duas leis, direito penal militar e também está sujeito a direito penal geral. Portanto, não estamos tocando as violações da lei cometida pela pessoa e isso nunca permaneceu”, acrescentou.