O ministro da lei garante que não haja obstáculos à extradição de Paulus Tannos

Yakarta, Viva – O Ministro da Direito, Supratman Andi Agtas, disse que não houve obstáculos no processo de extradição dos suspeitos no caso E-KTP, Paulus Tannos, de Cingapura ao país. O Menkum enfatizou que o processo de repatriação de Paulo à Indonésia era apenas uma questão de tempo.

“Não há (obstáculo), é apenas uma questão de tempo”, disse Supratman no complexo do Parlamento, Senayan, Yakarta, no sábado, 1º de fevereiro de 2025.

Supratman então explicou sobre os procedimentos e mecanismos que devem ser obedecidos neste processo de extradição. Além disso, é a primeira vez que a Indonésia realiza um acordo de extradição com Cingapura.

“Mais uma vez, digo, é a primeira vez que a implementação de um acordo de extradição entre o governo da Indonésia e o governo de Cingapura, é a primeira vez. Portanto, não é uma questão de obstáculos ou não, isso é mais uma vez, mais uma vez: Estamos esperando o próximo processo “, explicou.

Paulus Tannos foi nomeado suspeito no caso de corrupção E-KTP desde 2019. No entanto, ele vive em Cingapura com sua família.

Paulus Tannos também mudou seu nome para Tjhin Thian Po. A fuga terminou depois de ser presa em Cingapura em 17 de janeiro de 2025. Agora, está definhando na prisão de Changi, Cingapura.

Atualmente, Kemenkum no processo de cumprir o arquivo de extradição de Paulus Tannos para a Indonésia. 45 dias foram dados ou até 3 de março de 2025 pela Autoridade de Cingapura.

Mais tarde, Paulus Tannos também exigiu a validade de sua prisão ao tribunal em Cingapura.

