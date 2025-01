O ministro da P2MI diz que a Malásia ainda fecha o acesso após o tiroteio contra cidadãos indonésios

Jacarta – O Ministro da Proteção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia (P2MI), Abdul Kadir Karding, disse que até agora a Malásia continua a fechar o acesso após as alegadas fotos de autoridades da Malásia contra cidadãos indonésios (WNI).

Leia também: O RPD pede que o governo da Malásia seja transparente ao investigar as acusações de tiros contra cidadãos indonésios: algo estranho

Existem cinco cidadãos indonésios suspeitos de deixar a Malásia em rotas ilegais ao redor das águas de Tanjung Rhu, Seaangor, Malásia. Dizem que eles se opunham à resistência até que houve finalmente um tiroteio pela agência de controle marítimo da Malásia, deixando um cidadão indonésio morto e vários feridos.

Abdul Karding explicou que a parte da Malásia ainda estava fechando o acesso ao suposto incidente. De fato, o governo indonésio planeja visitar os feridos e mortos.

Leia também: Cidadão indonésio baleado por funcionários maus; O Ministério das Relações Exteriores envia imediatamente uma nota diplomática para pesquisa



“Atualmente, o governo da Malásia ou a polícia e as autoridades de imigração da Malásia não permitiram acesso aos órgãos e outras vítimas que estão sendo tratadas em vários hospitais”, disse Abdul Karding a jornalistas na segunda -feira, 27 de janeiro de 2025.

Leia também: Dasco convoca o Ministério das Relações Exteriores já KP2MI para o incidente de tiro no PMI na Malasia

https://www.youtube.com/watch?v=vawznftc0sg

No entanto, atualmente o governo indonésio, através do Ministério da P2MI e do Ministério das Relações Exteriores (Kemenlu), preparará assistência para as vítimas do tiroteio. Esses esforços ainda estão em andamento.

“A embaixada (Kbri Kuala Lumpur), assim como nós no Ministério de P2MI, garantiremos que haja assistência”, disse ele.

A embaixada da República da Indonésia (KBRI) em Kuala Lumpur pede que o governo da Malásia realize um adição de canais ilegais.

 Ilustração da ação de tiro.

“O Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur monitoraram as informações sobre o tiroteio contra cidadãos indonésios nas águas em torno de Tanjung Rhu, Selangor, Malásia”, disse o diretor de proteção para cidadãos indonésios do Ministério das Relações Exteriores ( KEMENLU) JUDHA NUGRAHA PARA JORNALISTAS, citada na segunda -feira, 27 de janeiro de 2025.

Judha explicou que a embaixada da Indonésia enviaria mais tarde uma nota diplomática após esse incidente. Isso foi feito para incentivar ainda mais o processo de pesquisa.

“A Embaixada da Indonésia também enviará uma nota diplomática para incentivar a investigação sobre o incidente, incluindo a possibilidade de força excessiva da força”, disse ele.

Judha disse que atualmente seu partido também está solicitando acesso para visitar o corpo.

“A embaixada da Indonésia solicitou acesso consular para visitar os corpos e se reunir com vítimas feridas”, disse Judha.

Segundo ele, o suposto tiroteio ocorreu porque os cidadãos indonésios resistiram. Houve várias vítimas feridas e uma vítima morreu.

“O Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur continuarão a supervisionar a administração deste caso pelas autoridades da Malásia e prestarão assistência consular aos cidadãos indonésios”, disse ele.