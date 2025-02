O ministro da União, HD Kumaraswamy, alerta o povo contra permitir que diferenças políticas arruine os laços humanos nas aldeias

As aldeias, que antes costumavam ser centros de paz, testemunharam a atmosfera de unidade e união desaparecendo rapidamente devido a diferenças políticas, disse em 9 de fevereiro do líder de JD (S), HD Kumaraswamy, em 9 de fevereiro de 2025. Crédito da foto : o hindu

O Ministro da União para Indústrias Heavantes e o HD Kumaraswamy alertou as pessoas que não permitem que diferenças políticas arruinem as relações humanas e sanguíneas nas aldeias.

Participando do festival da vila em Chikkaveerakoppal em Nagamangala Taluk, no distrito de Mandya, no domingo (9 de fevereiro de 2025), o Sr. Kumaraswamy lembrou que as relações humanas e os laços de sangue permaneceram profundamente enraizados nas vilas. As pessoas consideraram os vizinhos como seus e depositaram -se neles que garantiram paz e harmonia nas aldeias, disse ele, enquanto expressava preocupação com a queda gradual da unidade e da tranquilidade.

As aldeias costumavam ser centros de paz, disse o líder de JD (s), acrescentando que toda a vila se reuniria e celebraria uma ocasião alegre em qualquer casa. Os partidos da comunidade eram comuns, disse ele, lembrando suas memórias de participar de tais eventos com pais e avós.

Da mesma forma, todas as pessoas apoiariam qualquer pessoa que enfrentasse dificuldade, disse ele, lamentando que uma atmosfera de unidade e união desaparecesse rapidamente.

Observando que as feiras e os festivais da aldeia incentivavam a unidade e a harmonia, Kumaraswamy pediu aos moradores que restrinjam suas diferenças políticas apenas às eleições e não permitissem que eles afetem as relações interpessoais.

O ex -Suresh Gowda também participou do festival da vila, enquanto os anciãos da vila homenagearam o ministro da União, estendendo -a calorosamente. Anteriormente, Kumaraswamy visitou o templo Sri Adishakti Huchamadevi em Bettadmallenahalli e ofereceu sentenças.