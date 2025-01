O Ministro da União, Nitin Gadkari, aprova abrigos de ônibus na via expressa Bengaluru-Mysuru

Em um grande desenvolvimento para os residentes das aldeias Kodi Shettypura e Siddapura Dhakle em Srirangapatna taluk, no distrito de Mandya, o Ministro dos Transportes Rodoviários e Rodovias da União, Nitin Gadkari, aprovou a construção de pontos de ônibus sob “Obras Adicionais de Segurança Rodoviária” na via expressa Bengaluru-Mysuru. Seção da NH-275.

A aprovação ocorre após um pedido formal do Ministro da União para Indústrias Pesadas e Aço, HD Kumaraswamy, MP do distrito eleitoral de Mandya Lok Sabha.

A troca de cartas entre os dois Ministros da União destaca a determinação do Sr. Kumaraswamy em atender às necessidades da zona rural de Mandya. Na sua carta datada de 19 de setembro de 2024, o Sr. Kumaraswamy enfatizou a necessidade de abrigos de ônibus para as aldeias, citando os benefícios significativos que trariam para a comunidade local. Respondendo positivamente, o Sr. Gadkari, em carta datada de 30 de dezembro de 2024, confirmou a aprovação e afirmou que as licitações para construção já haviam sido abertas.

Expressando gratidão ao Sr. Gadkari por sua ação imediata, o Sr. Kumaraswamy disse: “A construção de pontos de ônibus em Kodi Shettypura e Siddapura Dhakle é um passo crucial para melhorar a infraestrutura rural e aumentar a segurança e conveniência para os moradores. Agradeço ao Sr. Nitin Gadkari Ji por reconhecer a importância deste pedido e garantir a sua aprovação antecipada.”

A colaboração entre os dois Ministros da União sublinha o compromisso do governo da União em dar prioridade às infra-estruturas rurais na sua agenda de desenvolvimento, afirmou uma declaração do Sr.

Os pontos de ônibus em Srirangapatna taluk proporcionarão melhores comodidades aos passageiros locais, fortalecendo ainda mais o foco no bem-estar público em Karnataka, disse ele.