O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, faz visita surpresa às Maldivas e mantém conversações com o presidente Muizzu

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, fez uma visita surpresa às Maldivas, durante a qual manteve conversações com o presidente Mohamed Muizzu e discutiu o estado das relações bilaterais, em meio à recente reaproximação de Male com a Índia.

Wang, que também é membro do poderoso Birô Político do Partido Comunista, conheceu Muizzu durante sua escala em Malé na sexta-feira, enquanto retornava de uma viagem, informou a mídia oficial.

Esta foi a primeira grande visita de um responsável chinês às Maldivas depois de Muizzu ter visitado a China em Janeiro do ano passado, meses após a sua eleição.

Durante a visita do Sr. Muizzu, os dois países elevaram as relações bilaterais a uma parceria cooperativa estratégica abrangente e assinaram alguns acordos importantes.

Na sua reunião com Wang, Muizzu destacou a importância de acelerar os principais projectos de infra-estruturas delineados nos acordos e Memorandos de Entendimento (MOU) entre os dois países, informou a mídia das Maldivas.

Ele destacou a necessidade de priorizar os projetos de habitação social e o desenvolvimento de estradas, que estão entre os requisitos mais urgentes para o povo das Maldivas, e referiu-se aos compromissos da China a este respeito.

Além disso, Muizzu destacou o foco da sua administração na diversificação económica, particularmente na agricultura e nas pescas, e solicitou o apoio da China para promover estes sectores cruciais.

Muizzu disse estar feliz em ver que os chineses se tornaram a maior fonte de turistas para as Maldivas nos últimos meses.

Wang disse que a bem-sucedida visita de Estado de Muizzu à China foi um destaque nas relações China-Maldivas.

Durante a visita do ano passado, o presidente chinês Xi Jinping e o Sr. Muizzu concordaram em melhorar as relações bilaterais para uma parceria cooperativa estratégica abrangente e comprometer-se conjuntamente a construir uma comunidade China-Maldivas com um futuro partilhado, que delineou amplas perspectivas para as relações bilaterais. informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Wang elogiou a visão de desenvolvimento de Muizzu para as Maldivas e reiterou o apoio contínuo da China ao desenvolvimento sustentável do país. Ele também garantiu que o governo chinês apoiaria a rápida implementação dos projetos de desenvolvimento em andamento, informou o portal de notícias das Maldivas adhadhu.com.

Durante os primeiros meses da sua presidência, Muizzu procurou a aproximação com a China, mas gradualmente reformulou a sua política governamental, equilibrando as relações com a Índia depois de Nova Deli ter substituído o seu pessoal da força aérea que operava dois helicópteros e um avião de vigilância marítima Dornier por civis nas Maldivas. seguindo sua exigência de campanha eleitoral.

O episódio geral prejudicou significativamente os laços entre a Índia e as Maldivas. No entanto, houve um abrandamento nas relações após a visita de Estado de Muizzu a Deli em Outubro do ano passado, durante a qual manteve conversações com o primeiro-ministro Narendra Modi.

A Índia também intensificou a ajuda e a assistência financeira às Maldivas após a grave crise monetária que Malé enfrentou.

A visita do Sr. Muizzu foi seguida pela visita do Ministro das Relações Exteriores das Maldivas, Dr. Abdulla Khaleel, a Delhi no início deste mês, durante a qual manteve conversações com o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar.

Durante as suas conversações, o Dr. Khaleel apreciou a oportuna assistência financeira de emergência prestada pela Índia às Maldivas em tempos de necessidade, reflectindo o papel da Índia como “primeiro socorro” das Maldivas.

Ele também reafirmou o firme compromisso de Muizzu e do governo das Maldivas em trabalhar em estreita colaboração com a Índia para concretizar a Visão Conjunta para uma Parceria Abrangente de Segurança Marítima e Económica entre a Índia e as Maldivas, de acordo com um comunicado de imprensa do Ministério das Relações Exteriores.

Na quarta-feira, o ministro da Defesa das Maldivas, Mohammed Ghassan Maumoon, visitou Nova Deli e manteve conversações com o seu homólogo indiano Rajnath Singh.

Entre outras coisas, foi discutido o fortalecimento da prontidão defensiva do arquipélago do Oceano Índico. Singh também transmitiu a disponibilidade da Índia para reforçar os laços de defesa com as Maldivas.

Durante a visita de Ghassan, a Índia doou equipamento militar no valor de 4 milhões de dólares à Força de Defesa Nacional das Maldivas (MNDF).