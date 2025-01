O ministro do Banco Mundial, Babul Supriyo, e o parlamentar do BJP, Abhijit Gangopadhyay, entram em uma disputa verbal sobre buzinar um carro.

O ministro-chefe de Bengala Ocidental, Babul Supriyo, e o parlamentar do BJP, Abhijit Gangopadhyay, entraram em uma disputa verbal na ponte Vidyasagar, que atravessa o rio Hooghly, por causa de uma suposta buzina de um carro.

Supriyo alegou que o deputado Tamluk usou linguagem chula contra ele, o Sr. Gangopadhyay sustentou que foi o Ministro quem usou linguagem não parlamentar contra ele na noite de sexta-feira (3 de janeiro de 2024).

“Babul Supriyo parou meu veículo e usou palavrões”, disse o Sr. Gangopadhyay, alegando que o Ministro aparentemente estava protestando contra a buzina, que ele disse ter ocorrido atrás de outro carro e não do veículo do Sr. Supriyo.

Gangopadhyay, ex-juiz do Tribunal Superior de Calcutá, disse que Supriyo saiu do carro e usou linguagem chula contra ele.

No entanto, Supriyo, Ministro de Tecnologia da Informação e Eletrônica de Bengala Ocidental, afirmou que queria apenas dizer ao Sr. Gangopadhyay que seu veículo estava se movendo rapidamente usando uma sirene.

“Mas ele (Sr. Gangopadhyay) usou linguagem chula contra mim quando me aproximei dele”, disse o cantor que virou político.

Supriyo, que anteriormente foi Ministro de Estado no governo Narendra Modi, deixou o BJP para ingressar no Congresso Trinamool em setembro de 2021.

Em outubro do ano passado, o deputado do TMC Kalyan Banerjee e Abhijit Gangopadhyay do BJP estiveram envolvidos numa disputa feia durante uma reunião da comissão parlamentar sobre o projeto de lei Waqf (emenda).