O ministro do Interior, Amit Shah, pede a Maharashtra para implementar novas leis criminais em comissários de polícia

Foto de arquivo do Ministro do Interior da União, Amit Shah, com o primeiro -ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis. | Crédito da foto: PTI

O ministro do Interior da União, Amit Shah, na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025) pediu ao governo de Maharashtra que implementasse as três novas leis criminais em todos os comissários de polícia do estado o mais rápido possível, disseram as autoridades.

Ao presidir uma reunião de revisão em Nova Délhi sobre a implementação de leis criminais em Maharashtra na presença do primeiro -ministro Devendra Fadnavis, Shah também disse que o governo de Maharashtra deveria criar um discurso de acusação de acordo com as novas leis criminais.

Ele Bharatiya Nyaya Sanhitaele Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita e o Bharatiya Sakshya adhiniyam Substituiu o Código Penal Indiano da Era Colonial, o Código de Processo Penal e a Lei das Evidências da Índia de 1872, respectivamente.

As novas leis entraram em vigor em 1º de julho do ano passado.