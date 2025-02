O ministro do Interior de Andhra Pradesh responde ao estupro de segurança no albergue de garotas Kavali

Na segunda -feira (10 de fevereiro) pelo ministro de Andhra Pradesh, em Vangalapudi, na segunda -feira (10 de fevereiro), ele respondeu fortemente a um estupro de segurança no abrigo residencial das meninas Kasturba Gandhi em Musunuru, a cidade de Kavali, o distrito de Neellore, onde, onde, onde Um intruso não identificado escalou a parede composta e entrou nos quartos dos alunos à meia -noite no domingo.

Em resposta ao incidente, o ministro do Interior falou por telefone com Kavali DSP Sridhar, ordenando que a polícia parasse o suspeito imediatamente. Ele também ordenou que as autoridades melhorassem as medidas de segurança em torno da escola e garantissem a vigilância 24 horas, 7 dias por semana, para evitar tais ocorrências no futuro.

O DSP informou ao ministro que um piquete de polícia especial já havia sido destacado para fortalecer a segurança escolar. Além disso, o ministro assegurou aos pais não entrar em pânico, enfatizando que o governo está tomando todas as medidas necessárias para proteger os estudantes.

Atualmente, as autoridades estão investigando o assunto e mais reforços de segurança são esperados nas instalações.