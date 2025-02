O Ministro dos Assuntos Interior pediu ao governo regional que conhecesse o aumento de preço de uma série de produtos perante o Ramadã.

Yakarta, Viva – O Ministro dos Assuntos Interior (Ministro dos Assuntos Interior), Tito Karnavian, lembrou ao governo regional (PEMDA) a estar ciente de uma série de produtos perante o Ramadã.

De acordo com os dados da Agência Central de Estatística (BPS), existem vários produtos em várias regiões que aumentaram na segunda semana de fevereiro de 2025.

Tito revelou que a mercadoria incluiu o Red Chile que aumentou em 196 distritos/cidades. Depois, há também o óleo de cozinha que aumentou em 166 distritos/cidades. Além disso, o açúcar que experimentou um aumento de preço em 148 distritos/cidades.

“Os produtos que devemos considerar são chile vermelho, óleo de cozinha, açúcar granulado, pimenta Cayena e alho”, disse Tito em Yakarta na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

Especificamente para pimenta de Caiena, Tito espera que a comunidade realize movimentos de plantio em seus respectivos pátios. Porque, o Chile é um tipo de mercadoria alimentar que é facilmente plantada.

É só isso, ele disse, até agora, ainda existem muitas áreas que dependem de suas necessidades em áreas com culturas excessivas.

“Como as plantas que são facilmente plantadas também são facilmente colhidas, a colheita rapidamente, sozinha (não algumas regiões) dependem muito de áreas excedentes (culturas)”, disse o ex -chefe da polícia nacional.

Enquanto relacionado ao alho, Tito incentivou o Ministério do Comércio (Ministério do Comércio) a encontrar uma solução para que não houvesse escassez antes do Ramadã.

Além disso, Tito também enfatizou que informaria os resultados da reunião regional de coordenação de controle da inflação ao presidente Prabowo Subianto.

Além disso, Tito também solicitou mais direção do Presidente Pabowo, para que o preço dos produtos seja estável antes do Ramadã e do Eid Al -Fit 2025.

“Relato os resultados desta reunião de coordenação da inflação ao presidente para receber mais endereço”, acrescentou.