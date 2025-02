O ministro dos Transportes coordena com o gabinete vermelho e branco no discurso da WFA antes do Eid

Yakarta, vivo – Dudy Purwagandhi, ministro dos Transportes (Menhub), disse que seu partido ainda estava coordenando com as fileiras do ministro do Gabinete Vermelho e Branco em relação ao discurso da implementação do sistema de trabalho de qualquer lugar (WFA) ou trabalhando de qualquer lugar à frente do Eid Para reduzir o aumento dos viajantes.

Leia também: PT BKI concentra -se nos aspectos do K3 no ambiente de trabalho, veja como

Ele disse que seu partido se comunicou com o ministro da mão-de-obra (Menaker) Yassierli por Menpan-RB, Rini Widyantini.

“Para a própria verdade, conversei com o Ministério da Manpower, o ministério de Manpower conversará com o empresário”, disse Dudy a repórteres no Palácio Presidencial de Yakarta, na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Leia também: O ministro Bahlil explica 12 pontos substanciais na nova lei de Minerba, o campus pode ser uma ração da mina

 Ministro dos Transportes, Dudy Purwagandhi, em uma reunião de trabalho com a Comissão V do Parlamento Indonésio, quinta -feira, 23 de janeiro de 2025 Foto: Viva.co.id/mohammad yudha pasetya

Não apenas isso, o Ministério dos Transportes também se comunicou com o ministro do Bumn, Erick Thahir, relacionado à implementação da política da WFA para os funcionários do Bumn. Para a ASN, ele disse para coordenar com o ministro de Pan-RB, Rini Widyantini.

Leia também: O DPRD solicita sanções estritas para o ASN, que faz parte da mesa do escritório do leste de Kutai PUPR.

“Ele (o presidente) instruiu, coordenaremos com o Kemenpan-RB relacionado ao ASN, então coordenaremos os funcionários de Bumn com Kemenpan-RB, então com SOE, o ministério das empresas estatais”, concluiu.

Ele relatou anteriormente que a Agência de Pessoal do Estado (BKN) implementará imediatamente uma das estratégias para alcançar a eficiência orçamentária, de acordo com as instruções do Presidente Pabowo Subianto.

O chefe da BKN, disse Zudan Arif, esse esforço foi um monitoramento do regulamento presidencial (Peres) número 21 de 2023 nos dias de trabalho e nas horas de trabalho das agências governamentais e da equipe do estado civil estadual (ASN/PNS).

Ele explicou que seu partido havia estabelecido 10 políticas para os funcionários da KKN relacionados aos esforços de eficiência das despesas, bem como para provar a confiabilidade do sistema de digitalização de gerenciamento da ASN como um todo.

“A eficiência orçamentária, de acordo com as instruções do presidente, pode ser usada como uma oportunidade para aumentar a sexta -feira eficaz do BKN, 7 de fevereiro de 2025.

Ele também discutiu o trabalho do esquema de trabalho de 2 dias de qualquer lugar (WFA) e 3 dias que trabalha no escritório, como um primeiro passo da eficiência orçamentária para ajudar a reduzir o custo considerado desnecessário.

Seu objetivo é aumentar a confiança do público, onde o orçamento do estado usado geralmente se destaca como uma dispersão de financiamento estatal. Segundo ele, as instruções para estimular essa eficiência também podem melhorar a capacidade competitiva dos funcionários da BKN de trabalhar para alcançar seus respectivos objetivos de desempenho.

“Faça essa eficiência para a profissão da ASN, para que as partes interessadas possam ver que o KKN pode funcionar de maneira eficaz, eficiente e executar os objetivos de desempenho alcançados”, disse ele.