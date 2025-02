O ministro dos Transportes de Karnataka, refuta a reivindicação do centro sobre o aumento da taxa de metrô Namma

:

Uma briga política explodiu sobre as caminhadas metropolitanas de Namma. Depois que o ministro da Ferrovia da União de Ashwini Vaishnaw no sábado (15 de fevereiro de 2025) disse que o centro não teve nenhum papel na revisão das taxas, o Ministro do Transporte de Karnataka, Ramalinga Reddy, a revisão da taxa em que foi iniciada e supervisionado pelo governo da União por meio de um processo legalmente obrigatório.

Ao explicar o mecanismo de revisão de taxas, o Sr. Reddy esclareceu que os serviços de metrô estão sob o escopo do Ministério da Habitação e Assuntos Urbanos (Mohua). “De acordo com a Seção 34 da Lei Ferroviária do Metro (Operação e Manutenção) de 2002, o governo central tem o poder de formar um Comitê de Configuração de Taxas (FFC) toda vez que é apresentada uma proposta para a revisão das taxas. A Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) apresentou essa proposta, após a qual o centro iniciou o processo ”, afirmou.

Reddy disse que o comitê de três membros é chefiado por um juiz do Tribunal Superior retirado e inclui um representante dos governos central e estadual. Esse comitê coleta os comentários das partes interessadas e apresenta um relatório a Mohua, cujo secretário toma a decisão final sobre a revisão da taxa. “O governo do estado não tem papel na determinação dos aumentos nas taxas de metrô”, reiterou Reddy.

Jogo de Estação Central

No sábado, Vaishnaw afirmou em uma conferência de imprensa que o centro não teve nenhum papel na revisão das taxas de metrô. “O comitê de estabelecimento de preços foi formado a pedido do governo do estado, que pode responder à questão do aumento das taxas metropolitanas”, disse ele.

Contrariando isso, o Sr. Reddy apontou que onde quer que a Ferrovia do Metro opere na Índia, a revisão da taxa segue o mesmo processo, que requer a intervenção do governo central. “Um comitê de definição de taxas é formado, um relatório é preparado e o centro toma a decisão final. O BJP está simplesmente deitado no processo ”, disse ele.

Reddy também enfatizou que o primeiro -ministro de Karnataka, Siddaramaiah, havia escrito para o centro pedindo uma reversão da caminhada tarifária. Depois disso, o diretor -gerente da BMRCL M. Mahwar Rao se comprometeu com o secretário de Mohua, após o que a caminhada tarifária foi verificada.

Indignação pública na caminhada tarifária

O anúncio do BMRCL de uma caminhada tarifária íngreme em 9 de fevereiro causou críticas generalizadas a viajantes e especialistas em mobilidade, com algumas taxas aumenta cerca de 100%. A medida também causou uma luta política em Karnataka, com o Congresso no poder e a oposição do BJP se culpando pela decisão.

Em resposta ao protesto público, Siddaramaiah interveio em 13 de fevereiro, ordenando a BMRCL que atrasa os aumentos anormais nas taxas. Posteriormente, o BMRCL verificou a caminhada, limitando o aumento máximo das taxas no estágio em 71%. No entanto, a taxa básica de ₹ 10 e o preço mais alto de ₹ 90 permanecem inalterados.