O ministro Maman chamou o Centro Umkm na área de Ponpes da economia do povo

Karawang, vivo – Micro, Ministro das Pequenas e Médio (UMKM), Maman Abdurrahman, disse que a formação do Mipyme Center na área islâmica do internato (Ponpes) seria muito eficaz para mover a economia das pessoas e prosperar o poço – sendo de pessoas.

Maman também apóia e sugere que os estágios islâmicos desenvolvem o Mipyme Center, incluindo um dos pips al-Baghdadi Karawang, Java Ocidental.

“Deus deseja, mais tarde, o Centro Umkm será construído na área de Ponpes de Al-Baghdadi através do Programa de Responsabilidade Social e Ambiental da BRI (TJSL)”, disse Maman, enquanto participava de Dhikr Manaqib Akbar e levam Sheikh Abdul Qodir Delani Del al-Baghdadi. O internato islâmico, Karawang, Java, Java West, citado no domingo, 2 de fevereiro de 2025.

 Segundo o ministro Maman, essa etapa faz parte de um longo processo que começou na era Covid-19, quando o governo teve que enfrentar os desafios de garantir o setor econômico real da comunidade, mantendo a estabilidade das finanças do país.

Naquela ocasião, havia milhares de pessoas que faziam parte do Jamaah Manaqib. Diante dos fiéis, Maman expressou sua esperança de que, através do Centro Umkm, na área de Ponpes, a economia do povo pudesse crescer e se desenvolver de acordo com as expectativas do presidente Pabowo Subianto.

“Existem cerca de 60 milhões de empresários da MSME na Indonésia, e o presidente me confia para fazer com que os empreendedores da MSME sintam a presença do governo no processo de crescimento e desenvolvimento”, disse Maman.

Em uma ocasião solene no meio da chuva, Maman também pediu à congregação de Manaqib que orasse para que o gabinete vermelho e branco seja sempre confiável e luta pelo poço do povo indonésio.

Maman também aconselhou a congregação a não condenar a escuridão e o fracasso, porque Allah SWT estava realmente preparando algo bom, incluindo um deles para que alguém pudesse se tornar uma pessoa mais forte e mais resistente.

O capital básico como empresário da MSME, acrescentou Maman, não é inabalável, continua a se esforçar e sincero em cada etapa.

“Por que está escuro? Porque nunca saberemos que há algo brilhante, se nunca passarmos a escuridão. Da mesma maneira, se nunca falhar, você não saberá o que funciona”, disse Maman.

Nesta ocasião, ele também participou do chefe de Ponpes Junaedi al Baghdadi e membro da Comissão da Câmara dos Deputados Xi Puteri Anetta Komarudin.