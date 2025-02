O ministro Nara Lokesh participa da cerimônia de instalação do Idol em Yerrabalm

O Ministro da Educação e Nara Lokesh participaram da cerimônia de instalação do grande ídolo de Sri Muthyalamma Thalli e Sri Pothuraju Swamy em Yerrabalm, no circunscrito da NDA.

Ao chegar ao templo, o Sr. Lokesh recebeu uma recepção calorosa dos líderes da aliança e dos moradores locais. Ele entrou nas instalações do templo no meio do canto dos hinos védicos dos sacerdotes. Mais tarde, ele participou do ‘Vigraha patchtha mahotsavam ‘ (Cerimônia de consagração do ídolo), durante a qual as instalações do templo ecoaram “Jai Muthyalamma Thalli” e “Jai Pothuraju Swamy”.

Nesta ocasião, os estudiosos védicos fizeram rituais especiais e ofereceram bênçãos ao ministro. Após a cerimônia de instalação, Lokesh ofereceu orações às divindades e recebeu Tirtha-Prasadam. Ele também interagiu com os habitantes locais e posou para fotografias. Além disso, ele aceitou pedidos públicos com relação a várias questões de circunscrição.