O ministro Santosh Lad muda de vítima do acidente para o hospital em seu carro

O Ministro do Bem -Estar do Trabalho, Santosh Lad, levou uma vítima de acidentes para o hospital em seu carro em Lokapur, no distrito de Balkot, na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025).

Satkappa Madar estava viajando atrás de um trator quando perdeu o controle de sua bicicleta e caiu. Ele sofreu ferimentos. Uma multidão se reuniu ao seu redor e o moveu para o lado da estrada. O Sr. Madar, que teve uma dor imensa, pediu às pessoas que o levassem a um médico. No entanto, não havia ambulância ou veículo nas proximidades.

O ministro, que estava viajando nessa rota para Jamkhandi, viu o choque e decidiu transferir a vítima para o hospital.

Os feridos receberam primeiros socorros no Centro de Saúde Primária de Lokapur e depois se mudaram para o Hospital Distrital de Baggot para receber tratamento avançado. O ministro permaneceu até que os primeiros socorros fossem concluídos. Ele agradeceu a médicos e funcionários por sua atenção e preocupação. “Eu o cumprimento pelo seu serviço”, disse o Sr. Lad.

Ele também aconselhou o Sr. Madar a ter cuidado no futuro. Os parentes e moradores de Lokapur agradeceram ao ministro e apreciaram seu gesto.