O ministro subramaniano abre projetos de desenvolvimento na área de Kodambakkam de Chennai

Ministro da Saúde e Bem -Estar da Família MA. Os projetos de desenvolvimento inaugurados subramanos que foram implementados a um custo de ₹ 1,60 milhões de rúpias em Virugambakkam, sul de Chennai, na quarta -feira. Os projetos foram implementados usando o deputado do sul de Chennai Thamizhachi Thangapandian e o MLA Prabhakar Raja constituindo, de acordo com um comunicado.

O fundo do MP cobria uma academia e edifício multiuso construído na rua Ilango, sob o bairro 128 na área de Kodambakam, a um custo de ₹ 65 lakh e um edifício Anganwadi em Annai Sathya Nagar, a ala inferior 138 da área de Kodambakam, em ₹ 43,58 Lakh.

O Fundo MLA foi usado para a construção de uma loja de preços justos na Kamarjar Road, na ala 128, a um custo de ₹ 22 lakh e um centro de desenvolvimento infantil construído em MGR Nagar, ala 138, por ₹ 30 lakh.

Os funcionários da Chennai Corporation, juntamente com os conselheiros do distrito e do bairro e os secretários do Partido DMK, participaram do evento.