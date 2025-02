Yakarta, vivo – Sabe -se que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm Luna, satélites naturais como a Terra, que, de acordo com os astrônomos, armazenam o oceano que está trancado sob grandes conchas de gelo.

As conchas são um grande problema para os cientistas da Terra que realmente querem dar uma olhada nesses centros líquidos, mas há um mês pode mostrar sua coragem.

Citando o site CientíficoQuinta -feira, 13 de fevereiro de 2025, a superfície da lua pertencente a Urano, Ariel, tem uma lacuna profunda e pode conter depósitos liberados do fundo.

Isso inclui dióxido de carbono e depósitos que contêm outros compostos que podem resultar dos processos químicos que ocorrem nos satélites naturais de Urano.

Se for esse o caso, significa que o canhão pode ser uma maneira de aprender partes deste mundo oceânico sem ter que fazer esforços de pesquisa mais dramáticos.

“Se somos verdadeiros, esse sulco medial pode ser o melhor candidato a encontrar fontes de depósitos de carbonoxido e revelar mais detalhes sobre o interior de Ariel”, disse o geólogo do planeta Chloe Beddingfield no Laboratório da Universidade Johns Hopkins, EE.

Ele continuou que não havia outras características da superfície que mostrassem evidências que facilitaram o movimento do material do interior de Ariel, o que torna essas descobertas muito interessantes.

A lacuna na superfície de Ariel é muito interessante. Parte do piso é esculpida por ritmos paralelos que são uma das características geológicas mais jovens já vistas no mês.

O processo conhecido como propagação ocorre na parte de trás do vulcão na Terra, onde o fundo do mar e o material se elevam do fundo para formar uma nova parte da crosta terrestre.