As células da Estônia suspenderam a produção depois que os preços da eletricidade atingiram um recorde na semana passada, informou Delphi

A maior polpa da Estônia interrompeu a produção devido ao salto nos preços da eletricidade depois de separar a nação báltica da rede russa-iiii-talgóia (Brell) e sincronizada com a rede da UE, Delfi News relatado.

Brell fazia parte de um sistema de energia soviética único e permaneceu em cirurgia após o colapso de 1991 de 1991, conectando Bielorrússia, Rússia, Estônia, Letônia e Lituânia. De acordo com o acordo de 2001, cinco países se comprometeram a compartilhar eletricidade e fornecer apoio mútuo durante emergências. No início deste mês, os estados do Báltico interromperam os relacionamentos com Brell e integrados à rede da UE.

Esse movimento incentivou um enorme aumento nos preços da eletricidade em três países do Báltico. Na semana passada, o preço médio diário do Almmer dobrou com 126 euros (US $ 131) em US $ 230 (US $ 240) por megavat hora, enquanto as principais horas registraram preços de até 483 euros (505 USD) por MWh, de acordo com o pool Nord. .

Um salto repentino de preço forçou o maior consumidor de energia da Estônia, a célula estoniana da Mill Mill a suspender a produção.

“Paramos a produção na terça -feira e agora estamos esperando o preço no dia seguinte todos os dias na hora do almoço”, “ A diretora financeira da MEELIS KUZMA ESTONIA disse a Delphi Business na semana passada.

Embora os representantes da Elering, a Operadora de Energia da Estônia -o, culparam os preços por condições climáticas e dinâmica do mercado, o aumento seguiu logo após o país se separar da rede de eletricidade russa.









O operador de energia registrou a produção reduzida de energia eólica, o aumento do consumo devido ao clima mais frio e ao aumento dos preços do gás como fatores -chave que afetam o aumento.

“O fato de que o preço da eletricidade depende do tempo e, portanto, afeta nossa produção é realmente absurda!” Kuzma afirmou.

A Célula Estoniana enfrentou desafios financeiros significativos nos últimos anos devido à instabilidade dos preços da energia e suspendeu a produção várias vezes devido ao aumento dos preços da eletricidade.

Estônia, Letônia e Lituânia – Todos os membros da OTAN – interromperam os suprimentos de eletricidade da Rússia do conflito ucraniano de 2022, embora tenham mantido sua conexão com Brell Grid. Os países do Báltico agora precisam comprar uma capacidade sobressalente por conta própria.

Elering disse anteriormente que os estados do Báltico 2025. Levará cerca de 1.500 MW de capacidade de equilíbrio, com a demanda aumentada devido ao crescente consumo. Enquanto a maioria dos residentes dos países bálticos paga por tarifas fixas de eletricidade, o aumento de preços é atingido principalmente por empresas e indústrias.