O momento de negado chorou enquanto dirigia um carro de 6 horas para Banyuwangi, para ver Emilia respondeu da última vez

Banyuwangi, vivo – O cantor negado também está aflito. A mãe, que também é a cantora principal, Emilia Contessa, morreu em sua cidade natal, Banyuwangi, na segunda -feira, 27 de janeiro de 2025. Emilia Contessa morreu após sofrer insuficiência cardíaca aos 67 anos.

A partida repentina da mãe certamente deixou uma ferida profunda para negar. Um dos parentes de Denada revelou o tempo de lutar negado para encontrar sua mãe pela última vez em Banyuwangi. Mova para conhecer a história completa, vamos lá!

Nas peças de vídeo carregadas no Instagram @Rumpi_gosipDenada teve a oportunidade de filmar para um programa de busca de talentos. Denada foi visto chorando e retornando depois de receber notícias de que sua mãe morreu.

Sabe -se que o negado tem que voar para Surabaya e continuar o caminho por 6 horas para baniruwangi. Denada deve fazer a viagem, considerando que o cronograma de voo para Banyuwangi está disponível apenas em determinados momentos.

“Você pode imaginar ir para casa diretamente para o aeroporto de Otw Yakarta para Surabaya? , 2025.

Também foi revelado que negado até virou -se para dirigir o carro com o motorista de Situbondo para Banyuwangi para encontrar a mãe pela última vez.

“Mid”, Insen Mbak @dedada Indonésia ainda leva à frente da casa de Banyuwangi Gentia com o motorista, você pode imaginar? ” Os parentes de Denada continuaram.

No vídeo também visto, negou, que usava uma máscara, parecia soluço, até os olhos também pareciam atacados.

Preparado anteriormente, com base no coordenador de serviços médicos do Hospital Regional de Blambangan, Ayyub Erdiyanto, onde Emilia Contessa foi tratada, a mãe de Denada morreu devido a insuficiência cardíaca.

Ayyub revelou que Emilia Contessa reclamou da falta de fôlego na segunda -feira à tarde. A mãe de Denada foi examinada pelo especialista no coração do Hospital Regional de Blambangan e declarou que Emilia estava experimentando insuficiência cardíaca aguda.

O cantor principal que também mergulhou como membro do DPD RI também recebeu medicamentos de emergência e melhorou. Emilia também foi levada urgentemente para a sala da UCI, mas quando foi movida, ela experimentou uma condição de ponderação. O hospital também conseguiu imediatamente a emergência.

“O doutor Nelly Mulyaningsih, nosso especialista em coração e declarou que um paciente estava sofrendo insuficiência cardíaca aguda e recebeu medicamentos de emergência. Sua condição havia melhorado, mas alguns momentos depois ele pesou novamente”, disse ele.