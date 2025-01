O momento de orgulho de Prabowo recebe saudações do contingente indonésio no desfile do Dia da República da Índia

Jacarta, VIVA – O presidente Prabowo Subianto participou do desfile de celebração do 76º Dia da República da Índia, realizado em Kartavya Path, Nova Delhi, no domingo, 26 de janeiro de 2025, como convidado principal.

Leia também: Sendo o principal convidado do Dia da República da Índia, Prabowo – uma grande honra!

Prabowo chegou ao local numa carruagem puxada por cavalos com o Presidente da Índia, Draupadi Murmu, por volta das 10h00, hora local. Prabowo cumprimentou então o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, juntamente com outros altos funcionários indianos que também estiveram presentes.

Depois disso, Prabowo subiu ao pódio de honra (saudação de base), e em seguida o hino nacional indiano foi tocado acompanhado de 21 salvas de tiros.

Leia também: Convidado para jantar pelo Presidente da Índia, Prabowo admite que se sente honrado em seguir os passos de Bung Karno

Do pódio, Prabowo, vestido com um beskap cinza e boné preto, recebeu saudações respeitosas dos contingentes em marcha.

 (doc. Secretaria Presidencial) Foto: VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Leia também: Prabowo e Modi testemunham troca de cinco memorandos de entendimento entre a Indonésia e a Índia, da saúde ao digital

Pouco depois, a banda musical da Academia Militar da Indonésia (Akmil), Drum Suling Canka Lokananta (GSCL) e o contingente do TNI também apareceram para mostrar a sua excelência acompanhados pela canção ‘Maju Tak Gentar’.

O surgimento da formação e do contingente do GSCL é um forte símbolo da unidade nacional, da capacidade militar e do firme compromisso da Indonésia em salvaguardar a soberania da nação. A própria formação contingente inclui pessoal de todas as forças armadas, ou seja, Exército, Marinha e Força Aérea, que se alinham simultaneamente.

À medida que o contingente indonésio de 352 homens passava, Prabowo levantou-se e saudou-o com uma expressão orgulhosa. Esta é a primeira vez que o contingente indonésio participa num desfile do dia nacional no estrangeiro.

Anteriormente, Prabowo, nas suas observações durante um convite para jantar na residência estatal do Presidente da Índia, expressou a sua profunda gratidão pelo convite e pelas calorosas boas-vindas do Governo da Índia.

Prabowo disse que este momento repetiu a história quando o primeiro Presidente da República da Indonésia, Soekarno, foi também o principal convidado no primeiro Dia da República da Índia em 1950.

“Sinto-me verdadeiramente honrado porque no primeiro Dia da República (da Índia), o convidado de honra, o principal convidado, foi também o Presidente da República da Indonésia, o nosso primeiro Presidente e o proclamador da nossa independência, Sr. Sukarno. Esta é realmente uma grande honra. Isto significa que sigo os passos dos pais fundadores da República da Indonésia. “Devo transmitir a todos vocês que este encontro, a minha visita, embora muito curta, apenas quatro dias, considero muito produtiva”, afirmou.