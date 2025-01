O momento em que o Presidente Prabowo fez uma surpresa aos soldados do TNI que serviam na Papua na véspera de Ano Novo

Papua, AO VIVO – Milhares de soldados do TNI actualmente em serviço para manter a segurança na região da Papua receberam uma surpresa inesperada nas vésperas do final do ano 2024-2025.

Receberam uma surpresa que veio directamente da pessoa número um na República da Indonésia, nomeadamente o Presidente da República da Indonésia, General TNI (Reformado) Prabowo Subianto.

Sim, Prabowo Subianto saudou especificamente os 3.000 soldados do TNI que estão actualmente encarregados de manter a paz e a segurança na região da Papua face à interferência de grupos criminosos armados ou daqueles conhecidos como separatistas papuas do OPM.

Então esta é a história: na noite de terça-feira, 31 de dezembro de 2024, o Ministro da Defesa da República da Indonésia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, celebrou a véspera de Ano Novo de 2025 com soldados do TNI em Papua.

A véspera de Ano Novo de 2025 com soldados do TNI foi celebrada quando o Ministro da Defesa, Sjafrie, visitou o Batalhão 754/ENK, que contou com a participação direta de 440 soldados da Força-Tarefa em Papua.

Nesta ocasião, cheios de entusiasmo e alegria ao dar as boas-vindas ao novo ano, outros 3.000 soldados juntaram-se à fila vindos de vários postos em Papua.

No meio do evento, o ministro da Defesa, Sjafrie, pegou repentinamente seu celular. E descobriu-se que do outro lado da linha telefónica, o Presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, juntou-se para cumprimentar e celebrar a passagem de ano de 2025 com soldados do TNI na região de Papua através de videochamada.

O Presidente Prabowo também cumprimentou todos os soldados do TNI ali presentes. Salientou que o TNI tem um papel vital como último bastião para proteger a soberania da República da Indonésia.

“Feliz celebração do ano novo na área que lhe foi atribuída. Que continuem entusiasmados. Continuem cheios de um sentimento de devoção pelo nosso futuro”, disse o Presidente Prabowo Subianto a milhares de soldados do TNI online.

O antigo Danjen Kopassus aconselhou todos os soldados do TNI, especialmente os que actualmente servem na Papua, a serem sempre protectores e amados pelo povo.

“Irmãos, sejam um bom TNI, amado pelo povo. Que o TNI seja o último bastião da República da Indonésia. Em nome do governo, em nome do povo, obrigado pelo vosso serviço e lealdade. Espero que enquanto vocês estão de plantão, a saúde estará com todos vocês”, disse Prabowo sob aplausos.

 Militares VIVA: Soldados do TNI servindo em Papua celebraram a véspera de Ano Novo de 2025

Entretanto, o Ministro da Defesa, Sjafrie Sjamsoeddin, lembrou-nos dos deveres especiais dos soldados que estão nos locais mais distantes e proeminentes para proteger a República da Indonésia. Ambos expressaram a sua gratidão e orações pela segurança de todos os soldados em serviço.

“Lembre-se, você está de plantão no lugar mais distante e avançado. “E esta é uma tarefa nobre porque estamos a proteger a soberania do Estado unitário da República da Indonésia”, disse o Ministro da Defesa, Sjafrie.

Nessa ocasião, o Ministro da Defesa, Sjafrie, também prestou apoio logístico aos soldados do TNI que actualmente servem na Papua. Estas incluem 221 caixas de bebidas nutritivas, 70 caixas de repelente líquido contra o vento, 42 caixas de vitamina C, 2 caixas de medicamentos anti-malária e 50 caixas de fluidos intravenosos. Esta assistência é vital considerando as condições extremas de terreno e climáticas que os soldados enfrentam todos os dias.