O momento em que Prananda e Hasto acompanham Megawati na inauguração do 52º aniversário do PDIP

Jacarta – O Partido Democrático de Luta da Indonésia (PDIP) realizará hoje um evento para comemorar o 52º aniversário do Partido, na Escola do Partido Lenteng Agung, no sul de Jacarta, na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. O evento será aberto com um série de apresentações artísticas e culturais.

Leia também: Com pressa para resolver o caso do Secretário-Geral do PDIP, Hasto, o Comité de Erradicação da Corrupção pede agora informações ao antigo presidente do KPU indonésio.

Da observação VIVA No local foi possível perceber que vários preparativos estavam sendo feitos.

A presidente geral do PDIP, Megawati Soekarnoputri, esteve presente para testemunhar a performance artística. Não sozinho, Megawati também estava acompanhado por Prananda Prabowo e pelo secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto.

Leia também: Jokowi deseja ao PDIP um feliz 52º aniversário

Além disso, vários membros da liderança do PDIP também estiveram presentes, como o Presidente Ganjar Pranowo, Said Abdullah, Ronny Talapessy, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, Basuki Tjahaja Purnama, aliás Ahok e Komarudin Watubun e o Tesoureiro Geral do PDIP, Olly Dondokambey.

No entanto, até agora o Presidente do PDIP DPP, Puan Maharani, não foi visto no evento do 52º aniversário do PDIP.

Leia também: Megawati fará discurso político hoje no 52º aniversário do PDIP

Mais tarde, Megawati e vários dirigentes do partido DPP estão programados para assistir a uma apresentação de dança em Yogyakarta.

Na tenda preparada por Megawati, você testemunhará as apresentações de dois músicos do quadro do PDIP, Kris Dayanti e Harvey Malaihollo. O artista Butet Kertaradjasa apresentará um monólogo.

Após assistir à série de apresentações artísticas e culturais, Megawati irá diretamente para o salão do segundo andar da Escola de Festas do PDIP. Megawati abrirá o evento de aniversário do PDIP e fará o seu discurso político.

Entretanto, na zona da Escola de Festas, havia vários ramos de flores a felicitar o aniversário do PDIP.

Foi relatado anteriormente que o presidente do PDIP DPP, Djarot Saiful Hidayat, disse que o evento do 52º aniversário do PDIP priorizaria a simplicidade.

“Quanto ao convite, o aniversário desta festa é comemorado de forma simples. E também queremos entender que a nossa situação económica também não é muito boa. , tem que ser simples e muito significativo, além de ecológico”, disse Djarot.

Na mesma ocasião, o secretário-geral do PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, disse o mesmo. Disse que o aniversário do PDIP será comemorado solenemente com pleno nacionalismo e patriotismo.

“A abertura de toda a série de aniversários partidários terá como foco a escola partidária. Será realizada de forma simples, solene, cheia do espírito de nacionalismo, patriotismo e profundamente enraizada na história da luta da nação e no rosto cultural que o PDIP continua a mostrar”, disse Hasto.

Mais tarde, disse Hasto, o 52º aniversário do PDIP terá como tema Satyam Eva Jayate, o que significa que a verdade vencerá definitivamente.

“Com o subtema O fogo que nunca se apaga da luta. Então é mostrada novamente esta mensagem da Sra. Megawati Soekarnoputri, todas as mensagens da verdade porque o PDI Perjuangan está sempre firme no caminho da verdade”, disse farto.