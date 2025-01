O momento sincero de The Rock nos bastidores do WWE NXT New Year’s Evil

a rocha estreou na edição especial da marca em desenvolvimento, Mal de Ano Novo do WWE NXT. Esta semana também deu início à nova era do WWE RAW na Netflix com uma aparição emocionante no Inuit Dome em Los Angeles, Califórnia.

Durante o show, Roman Reigns derrotou Solo Sikoa em uma luta tribal, e The Rock apareceu após a partida. Ele confrontou Reigns, homenageou-o apresentando-lhe a Ula Fala e deu um abraço no Chefe Tribal Original.

Após a luta, The Rock postou no Instagram e compartilhou um momento nos bastidores com diversas estrelas. Quando estava prestes a sair da arena, encontrou Rhea Ripley, Travis Scott, Drew McIntyre e Cody Rhodes. Quando The Rock estava prestes a deixar a arena, ele anunciou que apareceria na edição especial do WWE NXT New Year’s Evil.

Os fãs do WWE NXT testemunharam a primeira aparição de The Final Boss no show e tornaram-no ainda mais especial ao aplaudi-lo de pé. Ele abordado fãs, expressando o quão profundamente comovido ele ficou com a recepção calorosa que recebeu. No meio desse momento, ele também compartilhou um momento emocionante nos bastidores com a estrela em ascensão Lexus King.

A estrela do WWE NXT, Lexis King, revela que teve uma troca emocional com The Rock

A estrela do WWE NXT, Lexus King, venceu a Heritage Cup no show, derrotando Charlie Dempsey em uma partida brutal. Após o show, ele acessou o X, anteriormente conhecido como Twitter, para compartilhar sua emoção da noite. King teve um momento especial com The Rock, que contou uma história sobre seu pai, Brian Pillman.

Que noite!

Fiz tudo de acordo com as regras e ganhei a Heritage Cup DO MEU JEITO!!!

Para completar, conheci The Rock e ele me contou uma ótima história sobre meu pai…

Para ser sincero, sinto-me muito abençoado por estar nesta posição e só quero agradecer a todos por acreditarem em mim. -Rei (@LexisKingWWE) 8 de janeiro de 2025

Lexus King, filho do falecido astro da WWE Brian Pillman, seguiu os passos de seu pai. Brian Pillman ficou famoso na década de 1990 e era conhecido por seu estilo de luta altíssimo. No entanto, após um grave acidente de carro, ele mudou seu estilo para uma abordagem mais fundamentada. A carreira de Pillman na WWE foi curta, pois ele faleceu tragicamente em outubro de 1997 de um problema cardíaco não detectado.