O Monkey Corn Dovecites permite que você leve para casa seu próprio brinquedo assustador para casa

AMC e Neon revelaram oficialmente um novo O macaco Popcorn Bucket, anunciando que os fãs em breve poderão ter sua própria réplica assustadora do brinquedo da liquidação da próxima comédia de terror em suas mãos.

Como comprar o cubo de pipoca de milho mono

O Mono Corn Tovecitter é, como esperado, projetado após o brinquedo real do filme. Enquanto o cubo dos palomitas de milho não termina, os braços do macaco no cubo podem se mover para cima e para baixo para superar o tambor, que atua como o recipiente de milho palomitas.

Os fãs que procuram coletar o cubo de pipoca de milho mono podem fazê -lo nos cinemas da AMC a partir de 21 de fevereiro, quando o filme abrir. Para aqueles que procuram coletar o cubo, o contêiner de 85 ONS estará disponível com um milho grande por US $ 44,99 mais impostos.

O macaco será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 21 de fevereiro de 2025 a partir de Neon.

“No macaco, quando os irmãos gêmeos Hal e Bill descobrem o velho brinquedo de seu pai no sótão, uma série de mortes horríveis começa a ocorrer ao seu redor”, diz uma descrição do filme, de acordo com Prazo final. “Os irmãos decidem jogar o macaco e seguir em frente com suas vidas, separando -se ao longo dos anos. Mas quando as mortes misteriosas começam de novo, os irmãos devem se encontrar para encontrar uma maneira de destruir o macaco para sempre antes de levar a vida de todos perto deles.

O macaco é estrelado por Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convert, Colin O’Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy. Oz Perkins escreveu o roteiro do filme, enquanto James Wan trabalha como produtor com Michael Clear, Jason Cloth e Dave Caplan. Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Chris Ferguson, Peter Luo, Nancy Xu e John Friedberg servem como produtores executivos.